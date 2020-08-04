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旅客因天氣不佳受困機上 陳玉珍：應提前做好應變機制

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
立委陳玉珍（右一）前往民航局與民航局長、華信航空針對昨日旅客困在飛機上一事進行檢討。圖／陳玉珍辦公室提供
立委陳玉珍（右一）前往民航局與民航局長、華信航空針對昨日旅客困在飛機上一事進行檢討。圖／陳玉珍辦公室提供

華信航班昨日因天候轉降桃園機場，導致旅客受困機上，金門立委陳玉珍今日赴民航局找局長林國顯，並請來華信航空公司副總張酉光，共同對此進行檢討及研議後續處理方案。華信航空表示，今天起會逐一向當班旅客致電表達歉意，並依照每位旅客不便狀況，給予服務彌補，也會加強對員工的教育訓練。民航局方面也承諾會制定SOP，讓所有航空公司以後遇到類似情況有所遵循。

陳玉珍表示，昨日金門鄉親因一連串疏失而苦苦待在飛機上將近半天，機上民眾的原訂行程有就醫安排丶重要會議、假期行程全部泡湯，因天候轉降其他機場沒關係，但後續應變措施，處理效率上，就完全是螺絲鬆了且缺乏變通能力。昨天機上乘客還好沒有因為飢餓、寒冷、通風不良而引發身體不適的情況，否則情況將更為混亂，民航業者及民航局都難辭其咎。

對於外界的種種質疑，張酉光回應，外傳有說把金門鄉親視為境外人士因而不讓下機，這部分華信航空說決無這樣的考量，未來會針對員工再進行教育訓練，避免產生更大的誤解。至於對昨日受困的乘客，華信航空也會逐一致電表達歉意，並詢問有無協助服務的需求，以撫慰旅客心中的不滿情緒。

林國顯在會中表示，未來民航局也會針對班機因故轉降其他機場時，研議制定SOP，讓所有航空公司以後遇到類似情況時的應變處置有所遵循。

陳玉珍強調，長期以來，金門鄉親因為天候因素，常常面臨到班機取消、重飛、延誤等等狀況，大霧來時甚至徹夜在機場等待候補，鄉親雖然生氣但也無奈，大家也都知道不是航空公司的錯。像這次航班因受颱風影響轉降其他機場，鄉親也不會怪航空業者。但關鍵在後續的應變處理措施。如果提早2至3小時就有完備的應變處理措施，大家縱使稍有不便，也不會搞到最後怒氣衝天。

陳玉珍表示，她會持續關注民航局的後續處理方案，不僅僅是追蹤對昨天旅客的彌補措施，對於往後離島班機發生類似案件的應變處理措施，玉珍也會要求民航局拿出應變的SOP，才是真正解決問題的態度。

民航局 桃園機場 華信

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