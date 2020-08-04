防南方澳斷橋事件重演 全台28座吊索型橋樑設監測系統

防汛期間，為了避免颱風、豪雨影響橋樑安全，交通部公路總局今年已完成1015座橋樑的檢測作業，並未發現立即需要改善和維修橋梁。此外，為避免南方澳斷橋事件再度發生，公路總局針對全台28座吊索型特殊性橋梁建置監測系統，其中已有9座完成建置，其餘19座橋樑將今年底前完成，監測經費約1.85億元。

公路總局副局長林聰利表示，公路總局轄管省道橋梁總計3400座，由於台灣位處地震頻繁地帶，且近年來氣候異常，故採A至F類橋梁分級管理，針對易受颱洪影響橋梁加強橋梁檢測頻率，強化橋梁檢測機制降低災受，以維用路人安全。

公路總局表示，橋梁定期檢測頻率以交通部頒布規範規定頻率2年1次辦理，並針對重要且易受颱洪影響之橋梁加密定期檢測頻率（如預鑄節塊或感潮河段橋梁，每年辦理定期檢測1次及跨河橋2年辦理定期檢測4次），今年度汛期前應完成檢測的跨河橋690座及非跨河橋325座，共計1015座，皆已完成檢測作業，橋梁皆屬安全。