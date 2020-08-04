第44屆金鼎獎得獎名單出爐 何飛鵬獲特別貢獻獎

文化部今公布第44屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主。本屆金鼎獎有1300餘件作品，角逐雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組、20個獎項，最後有28件脫穎而出，另有41件作品獲優良出版品推薦，特殊貢獻獎得主則是城邦出版集團董事長何飛鵬。

文化部表示，評審委員認為何飛鵬務實掌握出版作為文化產業的性質與功能，力求利潤與文化理想間的平衡，最重要的是，他從共同創辦《商業周刊》、《電腦家庭》、《數位時代》、成立「城邦出版集團」，直到今天仍在為台灣數位出版而努力，且不只耕耘自己的產業，也投身台灣整體出版環境的改善，協助同業一起成長。

文化部指出，圖書類各類型得獎作品中，文學圖書獎《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》理性和感性交融，跨越世代，呼喚歷史；《雲山》書中人物的日常、平凡、瑣細，如同浮世中的你我；《名畫紀行：回到1929的公會堂》是跨越時空的藝術壯行之報導寫作；《鬼地方》作者以虛構的鬼門開與荒誕離奇的歲月，反映漂泊者去∕就家鄉的痛楚。

非文學圖書獎得獎作品包括《風土經濟學：地方創生的21堂風土設計課》、《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌：既熟悉又陌生，那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理》、《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》、《小島捕魚：台灣水邊的日常風景》。

兒童及少年圖書獎方面，文化部說，評審委員考量專業技法的優異表現與原創性，以及啟發讀者擴展視野的閱讀樂趣，評選得獎作品《怪咖動物偵探：城市野住客事件簿》、《江湖，還有人嗎？》、《小輓：阿尼默漫畫集》及《但願有一天你會懂》。

文化部指出，圖書編輯獎得主為龍傑娣，評審嘉許其作品《尋找湯姆生：1871台灣文化遺產大發現》運用大量而精細的文字與照片，讓歷史再現；圖書插畫獎得獎者蔡曜宇，作品《從前從前-噶瑪蘭公主與龜將軍》在藝術美感與創意，圖書插畫的詮釋、傳達與溝通能力及文圖關係等面向獲得肯定。

雜誌類獎項方面，由《Fountain新活水》蟬聯人文藝術類獎，財經時事類《天下雜誌》、兒童及少年類《科學少年》、生活類《Ānkě安可人生》受青睞勝出。主編獎《貢丸湯》屬新竹區域雜誌，為地方人群創造連結、力量、自信；設計獎《本事》，不以雜誌既定版型為限制，融入編輯與文字為一體，呈現視覺閱讀與當代性的緊密關係。

《商業週刊》專題報導〈碎鏈時代〉，追蹤iPhone 移出中國後，全球供應鏈的生產邏輯變化，思考觀點深入；張雍專欄寫作〈創意現場〉不刻意傳遞知識，自然流露生命氣息，讓人領略澹泊與堅毅可以同時存在。劉子正的攝影獎〈人樹之間系列〉以不同面向的照片，探討台灣居住環境與林木之間的依存關係。

數位出版類委員表示，參賽作品展現數位科技更為靈活與多元的運用，以及透過數位科技讓內容更為吸引人且具備深度，數位內容獎《無聲的滅絕：新疆「再教育營」實錄》以獨特視角處理國際新聞議題；數位創新獎《親子天下有聲故事書App》提供豐富多樣化的分齡故事內容。

政府出版品類獎項方面，圖書獎《掛號2》，以漫畫與文章交錯的形式，結合了艱深的內容與易讀性；數位出版獎《「珊瑚很有事」數位繪本》，則將複雜的海洋生態保護議題，透過繪本故事發展，以創意且有趣的數位互動方式，讓兒童與大眾讀者能輕易了解。頒獎典禮訂於9月11日下午2時在台北文創大樓舉行。