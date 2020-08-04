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鶯歌八德匝道指標真的要改了！ 運研所：先試辦3個月

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
對於國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，運研所最後建議試辦指標樣式。圖／交通部提供
對於國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，運研所最後建議試辦指標樣式。圖／交通部提供

國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，因八德寫在左邊但指向右，鶯歌寫在右邊但指向左，引發不少駕駛人抱怨不夠直覺，質疑對空間、方向感、路又不熟的人真的會容易走錯，引發熱議；為此，交通部長林佳龍曾在臉書上強調已轉請高公局改善，不料事後卻又遭網友抓包，指高公局只將路牌國字對齊，並加上地名英譯，根本「文不對題」。

對此，交通部運研所表示，部長已指示研究，提出更人本的建議方案。最後參考民眾建議方式及指示標誌設計原則，運用視覺心理靠近性及連續性原則，研提建議牌面樣式，並透過兩次座談會討論綜整專家學者及與會代表意見，建議可試辦新式指標，再依試辦成果檢討納入法規，並強化分流點上游的預告指示，提供用路人更直覺、更即時的指引服務。

運研所表示，根據第2次座談會討論後，總計四點建議。一為清查各交流道現況，依據不同的情境，來律定對應之指標設置準則；二是針對國2大湳交流道鼻端及預告指示標誌，依座談討論結果，設置新設計的預告及決策標誌，希望先於網路公布新的設計樣式，蒐集民眾意見，取得共識後再試辦3個月。

此外，也會透過試辦結果，檢討相關設置規則及設計規範，進行法規修正；對於指示標誌的設置規則，進行整體檢討。

運研所表示，將綜整兩次座談會內容及建議處理方式，陳報交通部核定，做為後續改善出口匝道指標的依據。交通部後續仍會秉持開放、交流的態度，於研議試辦過程中持續傾聽民意及溝通，讓政策推行更符合民眾的需求。

國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，因八德寫在左邊但指向右，鶯歌寫在右邊但指向左，引發不少駕駛人抱怨。圖／高公局提供
國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，因八德寫在左邊但指向右，鶯歌寫在右邊但指向左，引發不少駕駛人抱怨。圖／高公局提供

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