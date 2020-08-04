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全民瘋彩券 樂透App用大數據幫你推薦中獎號碼
全民拚振興，買張彩券拚樂透彩金、線上玩拉霸遊戲，讓希望更加倍！看準民眾的發財夢，韓國上市公司BrainContents開發的「富達樂透」App近期正式在台灣上線，運用過往開獎號碼的歷史大數據生成演算法，推薦給用戶最具潛力的中獎號碼組合，在韓國推出12年期間已誕生出114位韓國官方樂透的頭獎得主！
BrainContents首席分析師朴鐘浩表示：「團隊已研究台灣樂透超過2年時間，完整分析每期開獎的熱門與冷門號碼，推演出強而有力的分析系統，有信心較隨機選號有更高的機率能命中頭獎。」
「富達樂透」App目前共提供威力彩、大樂透、今彩539的預測，並可快速查訊樂透開獎結果、樂透開獎直播、累計頭獎金額、樂透統計分析、當期預測號碼、樂透討論社群、相關新聞報導、尋找頭獎商店等功能，為想要拚運氣的民眾提供各種彩券實用資訊。
為慶祝在台上線，即日起推出免費成為會員即可得到今彩539預測號碼的活動，加入VIP會員即可得到更多組預測號碼，還有「一年內未中獎隨即退還會費」的活動，若VVIP用戶在1年內使用富達樂透來預測彩券號碼，沒有贏得任何獎項或獎金，就會把會費退還給用戶。目前Android版已上線，iOS版也將於近日推出。
另外，雙平台角子老虎機遊戲App「大福娛樂城」近期也全新改版，除了宣布全新年度代言人姐姐天后謝金燕，更同步推出代言人專屬機台「大福大姐大Jeannie Show」，遊戲內收錄多首謝金燕演藝代表作，包括熱門舞曲「要發達」、「一級棒」及「姐姐」，讓玩家享受線上拉霸機體驗時，還能在遊戲過程中欣賞到特製版謝金燕熱舞影像，中獎還會搭配謝金燕大跳各種經典舞蹈，聲光效果十足。
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