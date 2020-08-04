不捨腎臟病岳母吃蔬果不便 藥師研發低鉀蔬果

台灣洗腎人口多，擔任20多年藥師的黃明發，因許多腎臟病患者無法食用高鉀食物，在台中市新社區研發栽種低鉀的空心菜、萵苣等蔬菜，並種植低鉀低糖的小番茄，取得國發基金天使投資方案，並獲經濟部小型企業創新研發計畫補助肯定，小番茄預計8月中旬上市。

健保署統計，全台慢性腎臟病約200萬人，其中有9.2萬人是洗腎患者，高血鉀症是洗腎患者最常發生的併發症，會造成心律不整，甚至死亡，唯一方法是飲食控制。

55歲黃明發因見到罹患腎臟病的岳母，食用蔬菜都須先切碎以汆燙方式料理，降低鉀離子，相當不便，而因水果無法汆燙，只好少吃或乾脆不吃。黃退休後開始投入研發種植低鉀蔬果，目前種植空心菜、地瓜葉、小白菜、萵苣等8種蔬菜。

黃明發最近也研發種植低鉀小番茄，採用在溫室離地栽種方式，阻隔外界汙染、防止病蟲害，且不噴灑農藥，從幾10株開始試種、研發，目前種植面積已增至兩分地。4月與醫院血液透析室合作，提供低鉀番茄供100多名腎臟病患試吃，患者評價頗高。

黃明發目前在台中市新社區種植約1200株小番茄，並與南投縣國姓鄉青農合作，在南投試種300株小番茄，預計8月中旬將於楓康及裕毛屋等超市上架販售，另有宅配方式，造福腎臟病患。詳情可上腎食堂官網查詢：https://drplant.com.tw/。