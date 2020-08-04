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3種水果、海鮮風味香料恐致癌 食藥署擬禁用

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
常用於果汁、魚露等增加水果香氣和海鮮風味的人工香料被發現有致癌風險。此為示意圖。示意圖／ingimage
常用於果汁、魚露等增加水果香氣和海鮮風味的人工香料被發現有致癌風險。此為示意圖。示意圖／ingimage

常用於果汁、魚露等增加水果香氣和海鮮風味的人工香料被發現有致癌風險，衛福部食藥署今天預告將禁用苯乙烯、丁香油酚甲醚及吡啶三種合成香料，新制預計食藥署今天預告禁用其中3種合成香料，新制最快2024年元旦上路，違者最高可罰新台幣2億元。

由於在動物實驗中發現，有些合成香料在高劑量使用下有致癌疑慮，因此美國食品藥物管理局在民間團體的請願下，將七款常用於零食或飲料的合成香料從安全添加劑名單中除名，並於今年10月全面禁用，包括：二笨酮（Benzophenone）、丙烯酸乙酯 （Ethyl acrylate）、丁香油酚甲醚（Eugenyl methyl ether）、月桂烯（Myrcene）、胡薄荷酮（Pulegone）、吡啶（Pyridine）、苯乙烯（styrene）。

食藥署食品組科長廖家鼎說，其中苯乙烯、丁香油酚甲醚及吡啶除美國外，尚有如歐盟、日本等也相繼禁用，因此經專家會議決議跟進，先從這三款香料下手，未來將逐步緊縮。

將禁用的香料苯乙烯、丁香油酚甲醚及吡啶廣泛用於各種食品，廖家鼎表示，香油酚甲醚（Eugenyl methyl ether）過去常被用於飲料、冰品、糖果，增添如柳橙、鳳梨、葡萄這類水果香味；吡啶（Pyridine）則常被使用於海鮮醬、魚露等鹹口味食品，增加海鮮風味。至於苯乙烯（Styrene），則已多年沒有使用於食品添加物，市面上也少有流通。

林口長庚毒物科主任顏宗海表示，根據國際癌症研究署（簡稱IARC）的分類，苯乙烯、丁香油酚甲醚及吡啶都屬於第二類致癌物，具有動物致癌性，但在人類流行病學研究上的證據有限，其中研究指出，苯乙烯可能導致動物增加血癌、肺癌風險。

廖家鼎說，若預告通過，將給業者三年緩衝時間，預計於2024年元旦全面禁用這三款合成香料。屆時違規添加者將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣6萬至2億元罰鍰；另依同法第49條可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，情節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科800萬元以下罰金。

海鮮 食藥署

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