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日本網友票選「10大最有效減肥法」 斷食減醣不是冠軍

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
第9名、改變用餐順序。圖／摘自Pelexs
第9名、改變用餐順序。圖／摘自Pelexs

減肥，是許多人每天努力的課題，但減肥方法超級多，到底什麼才真的有效呢？日本網站rankingoo票選出10大最有效的減肥方式，經過超過萬名網友的票選，終於選出前10名的減肥方式，雖然許多當紅的減肥方式都上榜，但第一名還是讓大家跌破眼鏡啊。

第10名、一日一餐

這是所謂吃少的減肥方式，一天只吃一餐，也是有藝人號稱用了此法，瘦了超多，但總歸就是吃到基礎代謝左右，持之以恆還是有用啦！

第9名、改變用餐順序

就是改變進食食物的順序，一般來說，會建議先吃蛋白質、青菜、最後再吃澱粉，這樣可以吃入最多的蛋白質，另也有人會在吃飯前先喝水或喝湯，讓自己有飽足感。

第8名、腹式呼吸減肥法

腹式呼吸的減肥法，有陣子真的超紅，就是要好好的呼吸，訓練自己的核心肌群，就能夠變瘦，看來也是有不少人用此法瘦身。

第7名、慢跑

慢跑，屬於有氧運動，當達到一定的時間與心跳時，就會燃燒脂肪，許多人每天慢跑，也跑出好身材。

第6名、間歇性斷食

最近很紅的168斷食法，也就是一天之中，8小時可以進食、16小時不進食，蠻多藝人如頑童的瘦子、楊丞琳等都用過此法減肥。

第5名、戒零食

這點就不用多說了，零食熱量高，少吃自然能夠變瘦。

第4名、戒澱粉、碳水化合物

這是許多人推崇的減肥方法，戒吃澱粉與碳水化合物，但還是要多補充蛋白質與蔬果。

第3名、健身、重量訓練

這幾乎是想要減肥有成效的人，都會做的事情，重訓可以提升肌肉量，自然能消耗更多熱量來減肥。

第2名、減糖

有別於戒澱粉、碳水化合物，減糖就是不吃甜的東西，減少糖分攝取，真的能達到減肥的方式。

第1名、步行

冠軍是否跌破眼鏡，光靠步行也能奪下最有效減肥的第一名？這幾乎是每個人天天都在做，但要怎麼做才有效呢？平均來說，每天走30分鐘，可以消耗150大卡，還能加快速度走，只要每天持之以恆，而且是大家每天都會做的事期，難怪是最有效、最佳的減肥方法。

第4名、戒澱粉、碳水化合物。圖／摘自Pelexs
第4名、戒澱粉、碳水化合物。圖／摘自Pelexs
第1名、步行。圖／摘自Pelexs
第1名、步行。圖／摘自Pelexs
第7名、慢跑。圖／摘自Pelexs
第7名、慢跑。圖／摘自Pelexs
第3名、健身、重量訓練。圖／摘自Pelexs
第3名、健身、重量訓練。圖／摘自Pelexs

減肥 零食

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