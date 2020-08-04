聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本網友票選「10大最有效減肥法」 斷食減醣不是冠軍
減肥，是許多人每天努力的課題，但減肥方法超級多，到底什麼才真的有效呢？日本網站rankingoo票選出10大最有效的減肥方式，經過超過萬名網友的票選，終於選出前10名的減肥方式，雖然許多當紅的減肥方式都上榜，但第一名還是讓大家跌破眼鏡啊。
第10名、一日一餐
這是所謂吃少的減肥方式，一天只吃一餐，也是有藝人號稱用了此法，瘦了超多，但總歸就是吃到基礎代謝左右，持之以恆還是有用啦！
第9名、改變用餐順序
就是改變進食食物的順序，一般來說，會建議先吃蛋白質、青菜、最後再吃澱粉，這樣可以吃入最多的蛋白質，另也有人會在吃飯前先喝水或喝湯，讓自己有飽足感。
第8名、腹式呼吸減肥法
腹式呼吸的減肥法，有陣子真的超紅，就是要好好的呼吸，訓練自己的核心肌群，就能夠變瘦，看來也是有不少人用此法瘦身。
第7名、慢跑
慢跑，屬於有氧運動，當達到一定的時間與心跳時，就會燃燒脂肪，許多人每天慢跑，也跑出好身材。
第6名、間歇性斷食
最近很紅的168斷食法，也就是一天之中，8小時可以進食、16小時不進食，蠻多藝人如頑童的瘦子、楊丞琳等都用過此法減肥。
第5名、戒零食
這點就不用多說了，零食熱量高，少吃自然能夠變瘦。
第4名、戒澱粉、碳水化合物
這是許多人推崇的減肥方法，戒吃澱粉與碳水化合物，但還是要多補充蛋白質與蔬果。
第3名、健身、重量訓練
這幾乎是想要減肥有成效的人，都會做的事情，重訓可以提升肌肉量，自然能消耗更多熱量來減肥。
第2名、減糖
有別於戒澱粉、碳水化合物，減糖就是不吃甜的東西，減少糖分攝取，真的能達到減肥的方式。
第1名、步行
冠軍是否跌破眼鏡，光靠步行也能奪下最有效減肥的第一名？這幾乎是每個人天天都在做，但要怎麼做才有效呢？平均來說，每天走30分鐘，可以消耗150大卡，還能加快速度走，只要每天持之以恆，而且是大家每天都會做的事期，難怪是最有效、最佳的減肥方法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言