羅霈穎獨居猝逝 專家籲獨居長者裝緊急救援系統

昨晚傳出女星羅霈穎（舊名羅璧玲）在家獨居猝逝，59歲人生畫下句點，令人錯愕。中高齡長者獨居猝死家中，未能及時發現的事件層出不窮，中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿建議，獨居者最好每天與親朋好友保持聯繫，或可在家中建構緊急救援系統，當發生緊急狀況時按下按鈕，就能與24小時服務中心聯繫，避免憾事發生。

羅霈穎平時獨居，因友人好幾天聯絡不上她，而到羅工作室兼住處，才發現她已明顯死亡，且研判死亡時間超過兩天以上。除了羅霈穎，55歲演員吳朋奉也在五月底驚傳猝逝，當時的他也是獨居在家。

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，中高齡長者獨居在家最怕的是跌倒，約有15％至20％曾發生跌倒事件，可能因此骨折、撞到頭而不治。

另外，若有三高等慢性病的長者，因共病情況多，可能造成身體機能、功能退化，也必須好好控制病情。但陳亮宇說，從醫療端很難針對「獨居」介入，僅能與院內社工、輔導員等聯繫，協助追蹤病患狀況。

而隨著家庭結構改變，加上我國也從2018年轉為高齡社會，逐步邁向超高齡社會。張淑卿表示，日本常見到有老人在家身亡多日的新聞，而根據老盟的社區服務經驗，也時有相同的案例。

她說，老盟目前推動「老人健康自主管理」，提倡長者應定期評估自身的生活、飲食營養、運動，有特殊疾病也應定期檢查、看診。

除此之外，張淑卿也建議，長者應定時和家人朋友保持聯繫，最好每天聯絡，若家人在特定時間聯繫不上，就該提高警覺前往查看。

此外，許多縣市政府也提供幫獨居老人免費申裝緊急救援系統的服務，或可自行和保全公司申請建置，當緊急事故生時，按下按鈕，就能聯繫到服務中心，協助處理意外事件。