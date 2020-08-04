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9月2日起 新加坡航空恢復一周三班往返新加坡台北

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
新加坡航空自9月起一周三班往返新加坡與台北。圖／新加坡航空提供
新加坡航空自9月起一周三班往返新加坡與台北。圖／新加坡航空提供

新加坡航空今天宣布，9月2日起恢復一周三班往返新加坡與台北之間的飛航服務。新航說，即日起開放訂位購票且新航提供更多購票彈性，讓旅客在這個充滿變數的期間可以安心購票。

新航說，由台北出發之旅客可於新航官網及其他機票銷售通路，購買新航機票前往新加坡及新航集團之全球航點。旅客於3月5日之後的新訂位購票在8月31日前可免費無限次更改旅行日期，8月31日後可免費更改旅行日期一次。請旅客於購票及搭機前詳閱新航官網Covid-19訊息中心內的防疫措施及轉機和入境的規定。

另外為提供旅客更多的航班選擇與轉機銜接，新航說也逐步在酷航營運的航班上共掛班號。購買新航機票搭乘酷航聯營航班可於新加坡轉機前往目前核可的新航及勝安航空航點，但不可入境新加坡。

新航說，轉機行程及流程亦須依照新加坡主管機關之相關規定。搭乘酷航營運之航班僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且大小須能放置在前座下方。開立新航機票搭乘酷航營運之航班，經濟艙可享30到35公斤免費託運行李額度、商務艙40公斤。

新航說，新加坡目前開放搭乘新航集團（新航、勝安及酷航），自澳洲（阿得雷德、布里斯本、墨爾本、伯斯及雪梨）、紐西蘭（奧克蘭及基督城）、台灣台北、日本（大阪及東京成田）、南韓首爾、中國（重慶、廣州、南京及上海）、香港、丹麥哥本哈根、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、西班牙巴塞隆納、瑞士蘇黎世、法國巴黎、英國倫敦（希斯洛機場）及義大利米蘭等特定城市出發的旅客可於樟宜機場轉機至新航集團之航點。

新航說，依據主管機關規定，為確保旅客與員工的健康與安全，轉機與非轉機旅客必須分隔在不同的區域並配合防疫相關規定。轉機旅客抵達樟宜機場後必須接受地勤人員的引導。

新航／酷航聯營航班時刻表。圖／新加坡航空提供
新航／酷航聯營航班時刻表。圖／新加坡航空提供
9月2日起新航航班時刻表。圖／新加坡航空提供
9月2日起新航航班時刻表。圖／新加坡航空提供

新航 新加坡 新加坡航空

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