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國旅大爆炸 安心旅遊已補助超過350萬人次
暑假期間國旅大爆發，不過卻有民眾反映澎湖民宿參加安心旅遊，卻惡意調漲房價。對此，交通部長林佳龍今天說出重話，若有業者再犯就取消資格。據了解，自從安心旅遊上路後，觀光局的局長信箱幾乎天天都有相關投訴，確實有不少民眾反映旅宿消費糾紛，都已轉給相關縣市做參考。
觀光局強調，投訴案件大致分為兩大類型，一為認為五、六月是Ａ房價，不料暑假卻漲價，不過由於這和旅宿業淡旺季的特性有關，無論國內外都是這樣子的；另一類則是五、六月時訂了暑假的房間，不料入住時卻漲價，這就確定構成消費爭議，會轉給地方政府處理。
至於目前安心旅遊使用狀況，根據觀光局統計，上周一(27日)，已有超過100萬間房間、住宿人數破200萬人次；如今短短一個禮拜過去，補助房間已超過130多萬間，住宿人數約350多萬人次，短短一周就增加超過150萬人次，補助申請狀況相當踴躍。
至於申請最踴躍縣市，依序為花蓮、宜蘭、台東、台中、屏東等五縣市。
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