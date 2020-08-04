台中壯年警猛爆性肝炎亡 醫師：B肝患者死亡占1％

台中市第六警分局蔡姓警員昨天因「猛爆性肝炎」在醫院病逝，引發警界議論，亞大醫院肝膽腸胃科醫師陳政國表示，根據研究，B型肝炎患者得猛爆性肝炎而致死的，約占1％，比例不高，但還是需要視個別病患的身體狀況，一般爆發猛爆性肝炎後，替代的治療方式不多，唯一的救命方式就只有換肝一途，若是猛爆性肝炎爆發，致死率就很高。

亞大醫院肝膽腸胃科醫師陳政國說，一般會認為基層警員的工作勤務日夜顛倒，工時長，加上警員本身若不愛運動，有抽菸、喝酒的習慣的話，都容易讓B型肝炎的病情產生變化，另外服用藥物、類固醇、酒精等物品，也有可能影響體內的病毒數，讓病毒活化起來，而讓病情有變化。

陳政國說，台灣引起猛爆性肝炎的原因則是以病毒性肝炎為主，B型肝炎約有1％的機率會發生猛爆性肝炎，A型肝炎引起猛爆性肝炎則有0.1%到0.35％，C型肝炎併發猛爆性肝炎的更少見，D型肝炎則通常要和B型肝炎同時感染才比較有機會發生猛爆性肝炎。

陳政國說，一般B型肝炎的帶原者，其實可以不用擔心會突然因猛爆性肝炎致死，只要注意好自己的工作、飲食、作息，不要讓身體的代謝率太差，注意體重、體脂，定期到醫院追蹤、檢查，如果有發現容易疲倦、有黃疸、出現茶色尿腹漲的狀況時，就代表病情可能有變化，需要回醫院追蹤是否肝指數有異查。

陳政國說，因近來台中市有診所因開立含重金屬的中藥，導致病患有鉛中毒的情形，但科學中藥是不會含有重金屬的，也要藉此呼籲，B型肝炎的病患，不要服用來路不明的藥物，接受醫院醫師的醫囑治療，因現在猛爆性肝炎的替代療法不多，換肝是唯一的續命方式。