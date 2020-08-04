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7月零颱風 阿公店水庫46年來首度8月才實施空庫排砂
哈格比颱風在南台灣帶來豐沛雨量，阿公店水庫集水區累積雨量達120毫米，適逢阿公店水庫正處空庫防淤期間，今天上午水位標高達31.1公尺，水利署南區水資源局啟動空庫排砂操作，讓集水區進流量直接回歸河道後排放入海，藉此減少水庫淤積以增加庫容量。南水局說，7月份沒有颱風侵台，所以此次空庫排砂是今年第一次，幾乎是46年來首度延遲到8月才有足夠雨量進行此項操作。
高雄阿公店水庫以防洪為主，兼具農業灌溉與給水等功能，豐水期是空庫狀態。水利署南區水資源局指出，阿公店水庫是全國唯一在豐水期進行空庫排砂防淤的水庫，阿公店水庫的滿水位是標高37公尺，每年6月1日至9月10日汛期降低水位，水位會降至31公尺（6至8月）或32公尺（9月）。
南水局說，哈格比颱風外圍環流引進西南風，阿公水庫集水區降下近120mm雨量，降雨導致水庫水位達標高31.1公尺，所以今日排放庫水並帶走水庫淤積，約可排走2至3萬立方公尺泥沙，排砂之後可增加庫容量，有利防洪與蓄水。
南水局副局長鄒漢貴指出，阿公店水庫從6月起進入空庫期，以往7月一定會有颱風，動輒帶來5、600毫米降雨量，今年情況特殊，創下46年來7月零颱風來襲紀錄，阿公店水庫也因此遲至8月才進行首次的空庫排砂操作。
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