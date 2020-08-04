醫療+社區雙出擊 力推精神長照翻轉刻板印象

精神醫療長期照護是中央推動長照2.0政策重要的一環，根據衛生福利部精神照護資訊統計至今年6月資料顯示，國內精神照護個案數有2262人。成大醫院斗六分院今天啟動精神病人長期照顧服務中心，也結合社區據點給予病人及家屬支持、喘息等服務，讓他們減少受到異樣眼光，獲得完善的照顧系統。

精神疾病長期照顧面臨評估工具未符合精神長照需求、尚未建立完整長照服務體制、精神長照人力資源待培訓發展、精神病人汙名化、家屬無法得到社會支持與資源，和入住機構個案老化，家屬拒絕病人返家等六大窘境。

且經雲林縣衛生局調查，全縣68萬人口中，常見精神疾病盛行率占14%，嚴重精神疾病盛行率為1%，其中有5028人領有慢性精神病手冊，但因社會普遍對精神疾病存有異樣眼光，多數患者是由家人照護或至慢性精神機構接受治療，無法完整銜接復健及社會互動，另外還有近4500人是未經診斷、擔心汙名而正常生活的潛在患者。

「慢性精神病患的長期照顧，不能只強調去機構化」，雲林縣衛生局長曾春美說，院內「精神與長期照護部」長年提供包括門診、精神科急慢性，及日間病房、精神護理之家、精神科居家照護和成癮門診，透過精神病人長照中心的啟動，也能強化社區精神醫療追蹤服務，提升民眾對心理衛生議題的正確認識，翻轉對精神疾病的刻板印象。

成大醫院斗六分院長吳晉祥表示，精神病人長照中心提供個案管理及資源連結、精神病人長照人員培訓，及社區公共教育等服務，也結合社區據點提供共餐、延緩失能、安全看視、家屬支持團體輔導諮商及照顧課程，讓患者能從精神機構回到社區。