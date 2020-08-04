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半年育嬰假根本沒在請 民團籲改給男性一月9成薪育嬰假

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

育兒不該只是「女性的事」，托育政策催生聯盟與生育改革行動聯盟，呼籲勞動部放寬法令，孩子出生第一月可領九成薪的留職停薪補助，鼓勵爸爸加入育兒行列，也能改善新手媽媽獨自帶孩子孤獨育兒的壓力。

根據托育政策催生聯盟的觀察，台灣女性勞動參與率逐年提高，顯示女性仍希望有勞動參與權，育兒參與率仍是女性高於男性，且男性的參與率並沒有隨之提升，導致社會出現家庭育兒的重擔仍放在女性上，想兼顧工作與育兒，女性就得常常面臨蠟燭兩頭燒的囧境。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，育兒不該只是女性的事，政府可以嘗試增加男性育兒的誘因，減少女性育兒負擔，提倡孩子出生後一個月，可以給爸爸九成薪的育嬰假

王兆慶表示，根據國外的研究顯示，爸爸若能享有孩子出生後一個月九成薪育嬰假，可提高男性育兒率，且還有研究顯示，只要爸爸修二周的育嬰假，就可以幫助減少女性的負擔，改變育兒行為，強化家庭的功能。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉表示，目前台灣育嬰假的設計是建立在「兩性平權」下，男女都有請6個月育嬰假的權利，但實際上，爸爸請育嬰假的意願低落，會出現此現象仍與台灣的文化有關，台灣仍強調母嬰連結，未著重在父嬰連結。

覃玉蓉表示，既然政策的設計並沒有有效讓男性加入育兒行列，就該思考是否可以用其他的模式，鼓勵男性育兒，否則育兒長期都落在女性肩膀上，也會影響女性再生第二胎的意願，少子化的情況只會持續惡化。

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