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健康警訊 5成中壯年族群有三高、腰圍過粗問題

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
台中榮總院長許惠恒表示，人到中年時將無可避免肥胖、代謝症候群、慢性病等「代謝懸崖」，因荷爾蒙會影響脂肪的分佈堆積，女性進入更年期後，囤積腹部脂肪的速率比男性快很多。記者簡浩正／攝影
台中榮總院長許惠恒表示，人到中年時將無可避免肥胖、代謝症候群、慢性病等「代謝懸崖」，因荷爾蒙會影響脂肪的分佈堆積，女性進入更年期後，囤積腹部脂肪的速率比男性快很多。記者簡浩正／攝影

遠離代謝懸崖。據國健署2018年成人預防保健資料顯示，超過5成的40至64歲的中年人口，三高中有一項異常且腰圍過粗(男≧90公分，女≧80公分)，超過3成有代謝症候群，其中三高皆偏高且腰圍過粗，再加上體重過重或肥胖者近2成，令人擔憂的是，這群民眾每周固定運動超過150分鐘的不到1成。

台中榮總院長、新陳代謝科醫師許惠恆表示，人到中年時將無可避免面臨肥胖、代謝症候群、慢性病等「代謝懸崖」，使個人支出增加外，傳染病重症的比例也升高；據研究顯示，45歲後的中年族群，代謝症候群的盛行率成倍數增長，尤其女性更激增3.6倍，而在罹患心血管、糖尿病的機率也增加，呼籲民眾固定量腰、健康飲食與維持運動，促進健康。

國健署慢性病防治組科長李惠蘭表示，代謝症候群是隱藏在慢性病背後的危險因子，其診斷標準是「三高加二害」，意味血壓高、飯前血糖高、三酸甘油酯高再加上腰圍過粗、高密度脂蛋白膽固醇偏低，若民眾5項指標中有3項或超過3項異常，即屬代謝症候群，未來罹患「糖尿病」、「高血壓」、「高脂血症」及「心臟病及腦中風」機率分別比一般健康民眾高6、4、3、2倍。

不過，以中年人來說，女性更得注意。許惠恒說，因荷爾蒙會影響脂肪的分佈堆積，所以在女性進入更年期之後，失去女性荷爾蒙保護，囤積腹部脂肪的速率比男性快很多，心血管疾病風險也會增加。

而為什麼代謝症候群是「量腰圍」不是「量臀圍」，許惠恒說因腰部主要是「內臟脂肪」，跟臀部、四肢常見的「皮下脂肪」不一樣，內臟脂肪對身體的危害更高。所以比起大屁股，大肚子是更需要注意的警訊。

怎樣才能正確量腰圍？千禧之愛基金會董事長、台大醫學院榮譽教授蔡克嵩表示，民眾吐氣、讓肚子放鬆後，在肋骨下緣跟腸骨上緣（橫膈膜跟髖骨的位置）取中線，就是腰圍的位置。尤其需注意的是，在傳染病流行期間，肥胖的人免疫力更差，更容易得到疾病。

國健署表示，這次與千禧之愛健康基金會、縣市衛生局攜手，持續推廣代謝症候群防治工作，並與超商合作，提供免費腰圍量尺供民眾索取。

同時，邀請藝人曾莞婷擔任「89量腰日」健康大使，她說擔任大使後才知，量腰不僅可精準掌握自身體型變化，更可看出內臟脂肪堆積程度。國健署呼籲民眾透過健康吃，採低油、低糖、低鹽及高纖的飲食為原則，建議每周達到150分鐘（每周5次、每次30分鐘，或每日累計30分鐘）的規律運動來維持健康身型。

藝人曾莞婷擔任「89量腰日」健康大使，她說擔任大使後才知，量腰不僅可精準掌握自身體型變化，更可看出內臟脂肪堆積程度。記者簡浩正／攝影
藝人曾莞婷擔任「89量腰日」健康大使，她說擔任大使後才知，量腰不僅可精準掌握自身體型變化，更可看出內臟脂肪堆積程度。記者簡浩正／攝影
國健署與千禧之愛健康基金會、縣市衛生局攜手，推廣代謝症候群防治工作，並邀請藝人曾莞婷（左三）擔任「89量腰日」健康大使。記者簡浩正／攝影
國健署與千禧之愛健康基金會、縣市衛生局攜手，推廣代謝症候群防治工作，並邀請藝人曾莞婷（左三）擔任「89量腰日」健康大使。記者簡浩正／攝影

脂肪 國健署 慢性病

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