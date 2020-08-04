受颱風影響 跳島郵輪「探索夢號」首航花蓮

花蓮港今年受到新冠肺炎疫情影響，大型郵輪停靠紛紛取消，不過跳島郵輪「探索夢號」因颱風改停靠花蓮港，今天帶來752名旅客，預計停留10個小時，造訪太魯閣、七星潭及市區商圈，這也是今年到訪花蓮港的第一艘郵輪。未來探索夢號自8月29日至10月10日，安排7個航次往返基隆—花蓮遊程，盼振興9、10月觀光淡季市場。

「探索夢號」規畫8月29日安排首航花蓮港，但受到天候及海象影響，原訂2日由基隆出發至澎湖、金門進行4天的跳島行程，緊急調整改於今天停靠花蓮港，並安排於下午6時啟航返回基隆港。

花蓮港務分公司表示，今年受到新冠肺炎疫情的影響，上半年原定到港的郵輪航次都因此取消，這次「探索夢號」到花蓮港，不僅是該輪的首航，也是今年到訪花蓮港的第一艘郵輪。旅客下船後，在旅行社安排下，有3條觀光路線提供選擇，行程造訪太魯閣、七星潭、松園別館、林田山、花蓮市商圈、星巴克貨櫃屋等地。

由於目前仍然是新冠肺炎疫情期間，花蓮港務分公司特別進行通關服務站消毒作業，並請旅客進出通關服務站均須配戴口罩，於上船前量測體溫，港務公司並配合提供酒精消毒，以符合防疫規定及確保旅客健康。

「探索夢號」郵輪排水量7萬5338噸、長268公尺、客房數928間、可搭載1870名旅客，但受疫情影響，這次僅有752名本國遊客。

花蓮縣府觀光處副處長張志翔說，縣府和港務公司積極協助後續郵輪入港等交通、遊程等各項工作，提升海洋觀光旅遊人次，為花蓮旅遊市場帶來更多選擇。縣府已通知各大商圈備貨及接待，並協調各大車行派遣足夠觀光計程車，提供遊客良好購物品質及景點交通便利性。