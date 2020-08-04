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50歲小弟弟就軟趴趴 追根究底是「心血管」出包

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師羅詩修（左）以及台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師陳偉傑（右）呼籲有勃起功能障礙者應儘早就醫。圖／北醫附醫提供
台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師羅詩修（左）以及台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師陳偉傑（右）呼籲有勃起功能障礙者應儘早就醫。圖／北醫附醫提供

才準備計畫退休的年紀，小弟弟也跟計畫退休，年僅50歲的男子，因勃起功能障礙就醫，意外發現是心血管疾病引起，台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師羅詩修強調，勃起功能障礙常是心血管疾病的徵兆，但根據研究顯示，我國40歲至70歲男性五成以上有勃起功能障礙，卻僅有一成求診，導致未能即時治療，揪出根本病因。

隨著年紀的增長，男性會因為睪固酮減少，出現「男性更年期」的症狀，包含情緒低落、體力變差、性慾低下、不舉等症狀，台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師陳偉傑表示，40歲以上的男性，面對勃起功能障礙，常會以為是「老化」的正常現象，鮮少會主動就醫。

陳偉傑表示，造成勃起功能障礙雖然有多種原因，但常見的原因仍是心血管疾病引起，根據調查顯示，接受繞道手術的男性中，57％先前有勃起障礙，而心肌梗塞的住院男性病患，64％曾有勃起障礙。

羅詩修指出，有研究團隊針對57位有勃起障礙的男性，檢驗血中血脂濃度，並透過陰莖都卜勒超音波檢查發現，其中60％膽固醇異常、超過90％的都卜勒超音波顯示有動脈疾病；而在40％膽固醇正常的男性中，也有83％的都卜勒超音波出現動脈血流不足。

羅詩修表示，顯示勃起功能是血管健康也是內皮功能的指標之一，而罹患心臟疾病的男性病患，若勃起障礙惡化，也可視為心臟疾病惡化的一項指標。

羅詩修表示，案例中的男子治療前勃起功能指標量表只有11分，經檢查確認有高膽固醇及高血糖等心臟血管疾病，經裝設支架及藥物治療後，改善下肢功能，勃起功能達21分，恢復到正常值。

羅詩修建議，若出現勃起功能障礙的症狀，應及早就醫治療，目前臨床上有藥物、低能量體外震波等治療方式，不僅會有較好的生活品質、增加男性的自信心、改善勃起障礙所導致的憂鬱症，更重要的是找出潛藏的健康危機。

男性 心血管疾病 膽固醇

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