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避開報復性旅遊人潮！Agoda分享四招慢遊小撇步

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
瑞芳十三層遺址前身是金瓜石最大選礦場所-水湳洞選煉廠，白天前往則能享受山城中的寧靜。圖／Agoda提供
瑞芳十三層遺址前身是金瓜石最大選礦場所-水湳洞選煉廠，白天前往則能享受山城中的寧靜。圖／Agoda提供

曾幾何時，想出發就飛的國外旅遊熱潮，反而讓我們忘了探索國內之美，根據數位旅遊平台Agoda「下一個十年」調查，33-44歲（40%）及55歲以上（42%）的旅客為最喜歡國內旅遊的族群，不僅台灣，來自中國、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、泰國、美國和越南的旅客也都把自己國家的景點列進必遊清單，然而盛夏報復性旅遊人潮擁擠，Agoda特別分享四招慢遊小撇步，讓你更享受旅遊帶來的美好，也協助國內觀光旅遊業永續經營。

第一招：放慢旅遊步調，不同於搭飛機直接抵達目的地，火車、客運及郵輪可以享受沿路美景，或是開車自駕造訪當地秘境，都能帶來截然不同的慢遊經驗，隨心所欲想停就停，不論何時何地，旅客都能在Agoda平台上根據自己的需求，輕鬆找尋最適合自己的優質住宿。

第二招：想像一下澎湖在冬季的樣貌，或是春天之際的花東，選擇非旺季的景點，兼顧旅遊品質享受更多優惠；第三招：當一個友善環境的旅人，慢遊精神不僅在於放慢節奏，也要減少旅遊活動對當地帶來的影響，選擇對海洋友善的防曬用品，到當地咖啡店消費、入住在地民宿都能為在地環境帶來正面循環。

第四招：少一點更好，力行節能、使用可重複使用物品，長途旅行選擇快乾式衣物及多功能鞋子，化繁為簡讓我們輕裝上路。

選擇一個美麗景點，來場深度慢遊，Agoda推薦三大經典小鎮！從台北到宜蘭不塞車約一個小時就能抵達，宜蘭蘇澳除了著名的冷泉，還能體驗盛行的水上活動SUP、浮潛及划獨木舟等，漫步欣賞南方澳漁港品嘗新鮮現撈海產，讓身心徹底放鬆，晚上入住煙波大飯店蘇澳四季雙泉館， 同時享受蘇澳冷泉和富含鐵質的黃金溫泉，飯店頂樓有無邊際泳池遠眺蘇澳港，讓旅途更添美好回憶。

被基隆山、無耳茶壺山環繞，相望陰陽海的九份深受國內外旅客喜愛，除了九份老街，黃金博物館今年8月更規劃了三條主題遊程，讓你深度體驗水金九的奇幻魅力，Agoda推薦九份海論，從房間就能看到完美海景，公共空間也精心佈置，適合三五好友聊天，也適合一個人發懶獨處。

北投號稱是台北的後花園，除了能享受天然溫泉，古蹟、歷史建物密度也高居台北市第二名，來場人文之旅，走訪歷史景點追憶過往風華， 藏身在山野森林中的亞太溫泉飯店帶你遠離城市喧囂，更有美人湯之稱的白磺溫泉，飯店由日本設計師廣澤容一設計，融合日式禪風與現代簡約風格，清幽又不失高雅的氛圍，適合夫妻情侶來場浪漫小約會。

溫泉 蘇澳

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