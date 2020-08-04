3款人工香料恐致癌 食藥署擬113年起禁用

美國民團近年發現，多款讓食物增加水果、海鮮香氣的合成香料，恐有致癌風險。食藥署今天預告禁用其中3種合成香料，新制預計民國113年元旦上路，屆時違規添加者最高開罰2億元。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，明訂禁用苯乙烯（Styrene）、丁香油酚甲醚（Eugenyl methyl ether）及吡啶（Pyridine）等3款合成香料物質。

食藥署食品組科長廖家鼎接受中央社記者訪問時說，美國消保團體近年在動物實驗中發現，這些合成香料在高劑量使用下恐有致癌疑慮，2018年10月宣布將於今年10月全面禁用。

廖家鼎說，這些香料廣泛用於糖果餅乾、飲料、醬料等食品中，幫助食品模仿天然香料的風味，例如丁香油酚甲醚可讓食物聞起來有百香果、鳳梨、葡萄、葡萄柚、蔓越莓等水果風味；吡啶則是帶有鹹鹹的海鮮風味，常用於魚露、海鮮醬料。

廖家鼎指出，這些香料雖然都是微量添加，但也不是非用不可的原料，考量少加香料、色素已成國際趨勢並兼顧民眾健康，經專家會議決議跟進美國禁令，該草案即日起將展開60天預告期，蒐集各界意見。

然而，美國公告禁用的合成香料共有6種，食藥署卻只公告禁用其中3種。食藥署食品組簡任技正周珮如表示，草案預告前曾邀集業者開會，部分香料因使用層面較廣、量較大，若全面禁用影響較大，加上國際間只有美國禁用，將視各國跟進狀況決定是否進一步禁用。

周珮如也強調，這些香料除了可以透過合成取得，也存在一般天然食材中，此次預告的禁令僅限以合成方式取得的原料，若從天然食材萃取出來不在禁止之列。

廖家鼎說，新制預計113年元旦實施，屆時生產的食品將不可添加這3款合成香料，違規添加者將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣6萬至2億元；另依同法第49條可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，情節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科800萬元以下罰金。