衛福部立彰化醫院推新服務 中醫師到宅中風阿公好開心

到宅看診過去僅限於西醫，衛福部立彰化醫院因應病患醫療習慣，開辦中醫居家醫療，病人反應相當良好，越來越多長者申請中醫師到宅看診，搭配西醫、復健治療師的到宅服務，得到中西醫全方位照護。

陳林用今年3月右腦動脈阻塞，開刀和住院20多天後出院回家，左側手、腳無力癱瘓需要長期復健；他的兒子陳權城說，每次到醫院，家裡勞師動眾，從八卦山麓小路蜿蜒，從員林住家到埔心鄉，復健之路對他的父親而言很辛苦，家人都希望中西醫到宅看診。

部立彰化醫院評估後，中醫師每周到宅看診1次，復健治療師每周到宅復健2次，復健科醫師每月到宅1次。今天中醫科主任馮天祥帶著中醫個管師楊小嫻搭交通車到陳林用的家，過去3個月在醫院治療，今天陳林用躺在自家床上，露出高興笑容，馮天祥問診把脈後，在陳林用的頭皮、手腳等多處穴道施針。

陳林用接受針灸後，感覺身體放鬆多了，而且不必被抬著上車、下車，他顯得特別開心。馮天祥結束治療，靠近他的耳朵大聲說「下周我再來。」重聽的陳林用笑著點頭，用還有力氣的右手握住馮天祥的手表達感謝。

馮天祥說，中醫居家醫療原本今年元月啟動，因新冠肺炎疫情延到7月開始，推出後病人接受度頗高，紛紛申請中醫師到宅看診，但醫療人力有限，限定因失能或疾病而不方便外出就醫，經評估有明確醫療需求者，經西醫合併治療轉介才受理，中醫團隊出診不分遠近，收取50元交通費用，其餘由健保給付。