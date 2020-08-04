工會包圍交通部抗議台鐵欠2個月加班費 林佳龍回應了

台鐵產業工會今聚集50名台鐵員工，包圍交通部抗議台鐵積欠2個月加班費及擅自更改班表。對此，交通部長林佳龍說，希望促成加速發放。至於班表部分，台鐵表示會持續和台鐵企業工會協商四輪三班制。

台鐵產業工會理事長王傑說，今天約來了50、60位台鐵員工，訴求有三項，一是補足積欠上千名員工2個月加班費；二是目前減薪班表排出來，強制員工休假，該班表不符合現有人力不足狀況，讓員工更加過勞；最後控訴台鐵局長張政源去年曾承諾要幫員工加薪1到2萬，沒做到卻先減薪水。

王傑說，現在很多車站人力不足，台鐵強制三班制讓員工多休一天，省了每人3000元加班費，反而讓很多班排不出來，四輪三班制是是錯的。光是全台運務就3000多人受到影響，目前正進行連署，8月10日回收完才會有下一步動作。

桃園產業工會質疑，難道加班費交通部付不起？桃產工不滿交通部有很多資源，卻付不起台鐵加班費區區小錢，簡直九牛一毛，國營事業欠員工加班費傳出去很難聽，不解為何要虧待辛苦工作員工。

長榮航空企業公會則說，多少民眾依賴鐵路運輸服務，而交通部卻帶頭不給福利，非但減薪還欠加班費，上樑不正下樑歪，交通部要好好面對。基層員工每天勞累工作，如果不能免除過勞，薪水也不能安心對待，民眾安全在哪？

面對抗議，交通部也派出代表回應。交通部人事處表示會盡快處理加班費事宜。至於班表問題，台鐵局運務處代表僅回應四輪三班會繼續與企工協商。

交通部長林佳龍稍早記者會接受媒體聯訪時表示，希望促成台鐵跟工會坐下來溝通，加速到目前為止加班費發放。另外有關於排班，他說交通部這幾年有為台鐵爭取2000多名新進員工，一方面確保員工身體工作負荷減少，一方面也可以讓他們擁有應得薪資。

台鐵今早也發布聲明稿，有關部份同仁加班費因法定預算不足而尚未發放一案，員工有加班的事實，一定會依規定盡速補發放加班費，日前已擬具相關檢討分析資料陳報交通部，積極爭取同意以超支併決算方式處理，同時，企業工會也持續協助與交通部溝通協調，以期盡速妥善處理。

台鐵局說，針對目前採行的兩輪一例三班制，將依據團體協議規定並視人力補足情形，持續檢討推動四輪三班制，並應取得企業工會協商同意，共同為維護員工身心健康而努力。