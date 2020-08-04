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輕颱飄過石門水庫進帳250萬噸水 寄望更大降雨解渴
哈格比颱風昨天在桃園市區雨勢不小，不過石門水庫集水區降雨不顯著，至昨天深夜，水庫上游集水區10個雨水量監測站平均值為12.8毫米，挹注水庫約250萬噸水源，相當於桃園市一天多的民生、灌溉和工業用水。
今天上午11點，10個監測站降雨皆為零，顯示這波降雨停止，石門水庫水位232.28公尺，有效蓄水量（率）1億609.50噸（53.8%）些微下降。水利署北區水資源局表示，目前農耕和生活、工業用無虞，根據中央氣象局資料顯示，8月還有颱風影響台灣，依然有機會帶來明顯的降雨。7月底到9月甚至10月是供水高峰，規畫供給石門、桃園兩個農田水利每個月3200萬噸，連同公共供水每天117萬噸計算，石門水庫9月底前的供水無虞。
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