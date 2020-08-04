輕颱飄過石門水庫進帳250萬噸水 寄望更大降雨解渴

黃偈，25歲的年輕甜點師，也是台東偏鄉的志工老師。4年前，21歲在台北信義路開「河床工作室」賣法式甜點，營業額最好的時候，一天可賣300個蛋糕，是一般甜點店的6倍，單月最高營業額可達150萬。

2020-08-04 12:26