中山附醫成立血液病中心 患者以歌聲和吉他演奏祝賀

台中市中山醫學大學附設醫院上午成立「血液病中心」院方指出，該院擁有治療血液疾病超過30年的經驗，因此整合了檢驗科、醫影科、病理等相關科別，提供血液病患者早期的正確診斷，以及整體和便利醫療的服務與衛教活動，讓這些病友們雖然罹患重大血液疾病，但在專業整體的醫療照顧下，這些疾病也變成和一般慢性病一樣，可以讓病友擁有良好的生活品質。

包括患者李小弟等人都參加揭牌儀式，目前病情已穩定的李小弟還以輕快的歌聲與吉他演奏，祝福每一位血友病的大朋友與小朋友，都能跟他一樣，享受正常的生活。

血液病中心醫師翁德甫指出，血液疾病涵蓋非常廣闊，常在你我身邊而不自知，從常見的地中海型貧血、缺鐵性貧血，血小板低下、淋巴結腫大等，到嚴重的血癌，淋巴癌、再生不良性貧血、血友病與血栓疾病等罕見疾病，都屬於血液病的範疇。

血液疾病由於症狀不一，很難被早期發現或診斷，從常見的蒼白貧血、瘀青、鼻血、牙齦出血、反覆消化道出血等，到不明原因的嚴重腦出血、心肌梗塞、靜脈栓塞或肺栓塞都有可能是各種血液病的表現。

以李小弟為例，他出生時因莫名的瘀青，被診斷為血友病，6歲時因牙齦流血不止，而被發現產生高反應型抗體，從此關節與肌肉頻繁出血，更常因為關節疼痛無法入眠、甚至無法上學，也無法與其他小朋友一樣參與學校活動。隨著年齡增加，關節出血疼痛惡化，面對即將升上國中的學校生活，也讓媽媽擔心不已。

但李小弟4月在血液病中心接受最新的治療A型血友病抗體藥物之後，再也不用像過去一樣提心吊膽，害怕關節出血突然發生。現在李小弟的生活就像重生一樣，從此掙脫血友病的疾病限制與枷鎖，如長出翅膀的小鳥般，可以飛向天空。