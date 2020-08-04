孕婦患尿結石易早產或提前破水 醫提醒需大量補水

夏天炎熱水份易快流失，近期因尿路結石的病人顯著增多。聖保祿醫院日前照護1位懷孕17周的尿路結石孕婦，過程為保護胎兒安全，不能使用X光、輻射照射等，經婦產科、泌尿科及麻醉科醫護團隊合作，母子均安。

聖保祿醫院指出，一名家住中壢37歲的小文，婚後多年好不容易才懷孕，家人很開心要迎接新生命，不料懷孕17周的小文，卻出現發燒及右側腰痛不適，前往住家附近的婦產科診所就醫，醫師認為小文須上轉醫院，接受進一步檢查確認病因，小文轉而至醫學中心就醫，經檢查發現是尿路結石，須進行尿路碎石治療。

不過醫學中心住院病床尚須等候，小文擔心病情會影響胎兒健康，希望能盡快接受尿路碎石治療，轉診至聖保祿醫院治療。

聖保祿醫院泌尿科醫師張伸光表示，小文因右側輸尿管結石，造成尿路阻塞，曾高燒至39.5度，尿路結石不能輕忽，除了痛起來要人命，更有可能引發嚴重的併發症。孕婦的尿路結石治療，通常要避免流產，且注意不傷害胎兒，以超音波檢查為主，無法用X光攝影確認結石位置與大小，所有用藥都要小心。

張伸光和小文家人共同討論治療方式，決定捨棄常見以X光定位的體外震波碎石法，而採取輸尿管鏡碎石法，以內視鏡方法將結石擊碎，再由多喝水由人體排出體外。治療過程麻醉科選用對胎兒影響較少的麻醉藥，婦產科則隨時監測胎心音，密切觀察胎兒變化。

聖保祿醫院婦產科戴維琛醫師指出，經婦產科與泌尿科密切合作，已成功治療多位孕婦尿路結石的案例，有些結石比較小，採取大量喝水及藥物輔助治療，可順利將結石排出。他說，懷孕期的泌尿結石，常發生在懷孕第5至6個月，由於天氣炎熱，人體大量出汗、水分補充不足，尿液濃縮促進尿液中晶體沉澱，形成結石，結石會引起輸尿管阻塞，造成尿路感染風險增加10%至20％，引發早產或提前破水的機率約增加2到3倍。