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當成功來得太早 名店甜點師黃偈捨得慢下、砍掉重練

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
甜點師黃偈／照片提供：104掌聲
甜點師黃偈／照片提供：104掌聲

黃偈，25歲的年輕甜點師，也是台東偏鄉的志工老師。4年前，21歲在台北信義路開「河床工作室」賣法式甜點，營業額最好的時候，一天可賣300個蛋糕，是一般甜點店的6倍，單月最高營業額可達150萬。

「我常覺得，自己30歲就會死掉，所以我急著去做所有事！18歲在網路賣蛋糕，21歲在台北信義路開店，單月最高賣150萬。成功就像雲霄飛車，來得又快又急，一旦反轉俯衝，重力加速度的墜落感讓人魂飛魄散，24歲我決定把店收掉，到台東當志工，『捨得慢下』之後反而讓我看到更多可能。」

大一休學做甜點，喜歡就去做

沒念餐飲，如何做出讓人驚嘆的甜點？黃偈國一到高二，一路念體制外的學校：種籽實小、全人中學，沒花太多時間專注課業，反而用力嘗試各種事物：演戲、樂團、寫詩寫散文、做甜點等。五年的自由，黃偈找出一生的熱愛─做甜點。

高三準備同等學歷考大學，考上南華大學外文系，努力適應大學生活，但始終對教室裡的課程沒興趣，大一才上一學期就休學，18歲先用Facebook賣甜點，20歲一人去法國上甜點課，為了不讓父親負擔太多費用，他上了四個月的基礎課程就打包回台，因已小有名氣，「網路銷售、實體取貨」的模式已影響山區鄰居生活，黃偈借了百萬，在台北市精華地段信義路租了40坪的店面，以「河床工作室」開店賣甜點。

體制外的自由，用甜點烘焙個人思想

黃偈家住新店山上，也長期在山區求學，創作甜點的靈感來自周遭的大自然，例如象徵動物蛻變生態的「樹蛙」、描述環境現況的「土石流」，他也關心環保，會提醒顧客，外帶不提供一次性包材及餐具，需自備保鮮盒或現場選購保鮮盒。

黃偈的烘焙食材與在地連結，也研發有自己風格的甜點，過程難免遇到困境。「新甜點想結合楊桃和咖啡，哪知道這麼難！」台灣水果楊桃鮮少出現在甜點裡，黃偈大膽使用，卻不斷失敗，開創總是辛苦的，他選擇拋棄這個想法，隔了幾個月後，又拿回來重新研發，反而成功了。

憑著網路人氣支撐，黃偈在信義路的「河床工作室」開店的前六個月生意大好，月營業額輕鬆破百萬；但六個月後，每天的甜點滯銷，營業額銳減，員工的問題他也無法立即解決，「那時看什麼都不順眼，也覺得自己很沒用！」

黃偈如何從這困境中掙脫？

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

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