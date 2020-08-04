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酷暑難耐 台灣郵政工會：郵務士投遞應避中午最熱時段

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
郵務士頂著烈陽送信、送包裹，汗留到整件制服都濕掉的情況頻傳。圖／報系資料照
郵務士頂著烈陽送信、送包裹，汗留到整件制服都濕掉的情況頻傳。圖／報系資料照

根據中央氣象局觀測，7月平均氣溫達30.2度，較去年7月均溫29.45度高了0.75度，不僅創下台灣自1947年最熱七月的紀錄，也同樣是73年來最熱單月。由於夏天還沒有過，八月同樣是酷暑難耐，郵務士頂著烈陽送信、送包裹，汗留到整件制服都濕掉的情況頻傳。

為此，台灣郵政產業工會強調，郵務士不是機器人，是有體溫，活生生的人，呼籲中華郵政應針對郵務士在外投遞的工作時避開中午最熱時段，且在外投遞工時以3個小時或是3個半小時為限。

台灣郵政產業工會表示，若郵務士在合規作業下，該區段的投遞工作時間依舊超過上述時間，就必須調整；該補充人力就該補充人力。

此外，工會也提到，郵務士身上所穿制服、駕乘的公務車輛等基本配備，應符合職業安全衛生法第1條，為防止職業災害，保障工作者安全及健康的精神，以及落實第5條，雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。

工會表示，相關主管與第一線投遞士，應聘請專業講師，開設「了解何謂熱傷害以及如何進行預防、急救措施」等主題的衛教課程，並由此建立一套足以在發生熱傷害現場，能及時緊急處理的標準作業流程。

工會說，投遞單位應依據郵資、時效來專人管控當日郵件進、出口量，讓郵務士在區信、排信的工作量能合理、不超時；若因高溫影響返局時間，投遞單位主管應以親身了解、主動協助的方式來處理。若有主管反而以訕笑、威嚇、辱罵等「職場霸凌」方式來對待，中華郵政應落實「執行職務遭受不法侵害預防計畫」。

對此，中華郵政副總經理郭純陽表示，關於投遞時段的部分，早期確實是早上區分郵件、排路線等，下午再去投遞，但發現這樣子的情況相當不理想，因為台灣天氣，尤其是夏天，中午到下午2點左右的時段是最熱的時候，且下午又還有午後對流雨，所以後來就調整成上午投遞，下午回到郵局做郵件區分等工作。

郭純陽表示，目前投遞時間已經調整過了，若工會有任何問題都可以反映，屆時再來討論是否調整。

中華郵政 制服

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