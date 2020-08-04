反空汙遊行周六登場 環團籲蔡英文撤換「門神」張子敬

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、南部反空污大聯盟將於8日、9日分別在台中與高雄舉辦「抗暖化反空汙顧健康遊行」，今在立法院召開記者會指出，台電每年燃燒燃煤達2800萬公噸，貢獻大量空汙排放量及碳排放，近10年違規紀錄更高達300多筆，卻獲環保署頒發台灣環保界諾貝爾獎行政類，且環保署長張子敬擔任副署長期間，同時任台電常務董事長達11年，儼然台電的守護門神，呼籲蔡英文總統撤換不適張子敬。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，環保署長張子敬在2006年就任副署長，兩個月後開始擔任台電常務董事，迄至2017年總計長達11年以上，相較此期間更迭不斷的「台電董事長、總經理職」常務董事，張子敬很可能是台電背後深不可測的「藏鏡人」。

他引證台電近年層出不窮的受罰案例和公安弊病，包括2016至2017年間，台電因違反環保法規而受罰金額皆超過120萬元、2018年度台電遭罰金額更飆高到470餘萬台幣、 2019年台中市府開罰中火達12次，累計額度破億，一度創當時國營事業史上最高罰款紀錄、張子敬擔任常務董事年代，中火改建室內煤倉案持續延宕，150億相關工程標案也遭質疑恐有公安疑慮等。

葉光芃說，可議的是，張子敬主政下的環保署，在2019年卻將台灣環保界諾貝爾獎的「環境保護專業獎章」，頒發給過去為北部興建深澳燃煤電廠政策辯護的台電環保處處長劉源隆，公信力讓人無法認同。

環境法律人協會理事長張譽尹則指出，依公務員服務法規定，公務員在職務上對公、民營事業有直接監督關係者，不得兼任其董監事職務， 最近流行一句話「像極了愛情」，他認為張子敬穿梭環保署與台電董事會之間，則「像極了外遇」，蔡英文總統日前才說想要發財不要當官，大家應該指民進黨老鼠屎，執政黨不該容許這樣的人在裡面。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示 ，台電公司每年燃燒燃煤達2800萬公噸，占全台燃煤使用量達58%，貢獻大量的空汙排放量及碳排放，甚至台電公司的電廠都有多起違規空汙水汙廢棄物紀錄，按透明足跡網站資料顯示2008至2019年違規紀錄高達300多筆，台中電廠光去年就被查出9次放流水超標，嚴重危害白海豚生存。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，全台灣最老舊的燃煤電廠就是高雄興達電廠，也是目前高屏地區第二大的空氣污染源，在前高雄市長韓國瑜任內已做出興達電廠秋冬燃煤停機2部決定，如今要補選市長，民進黨候選人陳其邁曾表態當市長後會要求興達電廠4座機組提前除役，呼籲「興達除役緊緊緊、其邁母湯拖拖拖。」

環團認為，張子敬與台電公司有親密連結關係，就像近日上演的立委貪汙案，環保團體絕對無法接受經濟部下面的環保署長，呼籲中部、南部居民在8日、9日站出來，爭取好空氣拒絕燃煤發電，同時要求，沒有環保核心價值環保署長喪失魂的張子敬下台。