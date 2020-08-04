快訊

比利時男在台北中鏢？台大公衛：最可能被潛在境外個案感染

「不知急救會讓媽媽七孔流血」 醫：家人讓病人生不如死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反空汙遊行周六登場 環團籲蔡英文撤換「門神」張子敬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台電近年層出不窮的受罰案例和公安弊病，環保署卻在2019年將台灣環保界諾貝爾獎的「環境保護專業獎章」頒給台電。圖/彰化縣環境保護聯盟提供
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台電近年層出不窮的受罰案例和公安弊病，環保署卻在2019年將台灣環保界諾貝爾獎的「環境保護專業獎章」頒給台電。圖/彰化縣環境保護聯盟提供

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、南部反空污大聯盟將於8日、9日分別在台中與高雄舉辦「抗暖化反空汙顧健康遊行」，今在立法院召開記者會指出，台電每年燃燒燃煤達2800萬公噸，貢獻大量空汙排放量及碳排放，近10年違規紀錄更高達300多筆，卻獲環保署頒發台灣環保界諾貝爾獎行政類，且環保署長張子敬擔任副署長期間，同時任台電常務董事長達11年，儼然台電的守護門神，呼籲蔡英文總統撤換不適張子敬。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，環保署長張子敬在2006年就任副署長，兩個月後開始擔任台電常務董事，迄至2017年總計長達11年以上，相較此期間更迭不斷的「台電董事長、總經理職」常務董事，張子敬很可能是台電背後深不可測的「藏鏡人」。

他引證台電近年層出不窮的受罰案例和公安弊病，包括2016至2017年間，台電因違反環保法規而受罰金額皆超過120萬元、2018年度台電遭罰金額更飆高到470餘萬台幣、 2019年台中市府開罰中火達12次，累計額度破億，一度創當時國營事業史上最高罰款紀錄、張子敬擔任常務董事年代，中火改建室內煤倉案持續延宕，150億相關工程標案也遭質疑恐有公安疑慮等。

葉光芃說，可議的是，張子敬主政下的環保署，在2019年卻將台灣環保界諾貝爾獎的「環境保護專業獎章」，頒發給過去為北部興建深澳燃煤電廠政策辯護的台電環保處處長劉源隆，公信力讓人無法認同。

環境法律人協會理事長張譽尹則指出，依公務員服務法規定，公務員在職務上對公、民營事業有直接監督關係者，不得兼任其董監事職務， 最近流行一句話「像極了愛情」，他認為張子敬穿梭環保署與台電董事會之間，則「像極了外遇」，蔡英文總統日前才說想要發財不要當官，大家應該指民進黨老鼠屎，執政黨不該容許這樣的人在裡面。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示 ，台電公司每年燃燒燃煤達2800萬公噸，占全台燃煤使用量達58%，貢獻大量的空汙排放量及碳排放，甚至台電公司的電廠都有多起違規空汙水汙廢棄物紀錄，按透明足跡網站資料顯示2008至2019年違規紀錄高達300多筆，台中電廠光去年就被查出9次放流水超標，嚴重危害白海豚生存。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，全台灣最老舊的燃煤電廠就是高雄興達電廠，也是目前高屏地區第二大的空氣污染源，在前高雄市長韓國瑜任內已做出興達電廠秋冬燃煤停機2部決定，如今要補選市長，民進黨候選人陳其邁曾表態當市長後會要求興達電廠4座機組提前除役，呼籲「興達除役緊緊緊、其邁母湯拖拖拖。」

環團認為，張子敬與台電公司有親密連結關係，就像近日上演的立委貪汙案，環保團體絕對無法接受經濟部下面的環保署長，呼籲中部、南部居民在8日、9日站出來，爭取好空氣拒絕燃煤發電，同時要求，沒有環保核心價值環保署長喪失魂的張子敬下台。

台電 環保署 諾貝爾獎 空汙

延伸閱讀

立委怠職貪汙 蔡總統放任無愧？

立委涉賄 蔡英文說重話：升官發財請走別路

李大維接總統府秘書長 海基會董事長人事受關注

蔡英文時代進尾聲期 派系大亂鬥恐成民進黨深水核彈

相關新聞

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，星宇航空推出飛行體驗活動，8月7日董事長張國煒親自執飛JX-8888航班，...

獨／台灣稀土你也找得到！專家：有蘇鐵蕨就可能有

稀土是高科技產業中不可或缺的原料之一，目前全球以中國的產量最大超過8成，在中美競爭愈演愈烈之際，未來稀土有可能成為爭奪的...

吃糖活化癌細胞？如何看待訊息裡的「專家背書」

不管吃多少糖都一定會使身體發炎，讓癌細胞活躍嗎？如果糖真的這麼罪大惡極，為什麼黑糖就可以僥倖逃過一劫，其他糖就必須列入「致癌食物黑名單」？黑糖跟其他糖之間的差別是什麼呢？

工會包圍交通部抗議台鐵欠2個月加班費 林佳龍回應了

台鐵產業工會今聚集50名台鐵員工，包圍交通部抗議台鐵積欠2個月加班費及擅自更改班表。對此，交通部長林佳龍說，希望促成加速...

財神來了！5-6月期發票1,000萬獎開出16張、200萬19張

今年5-6月期統一發票已經開獎，財政部賦稅署今（4）日下午將公布中獎清冊，幸運中獎發票將出爐。賦稅署表示，5-6月期統一...

當成功來得太早 名店甜點師黃偈捨得慢下、砍掉重練

黃偈，25歲的年輕甜點師，也是台東偏鄉的志工老師。4年前，21歲在台北信義路開「河床工作室」賣法式甜點，營業額最好的時候，一天可賣300個蛋糕，是一般甜點店的6倍，單月最高營業額可達150萬。

酷暑難耐 台灣郵政工會：郵務士投遞應避中午最熱時段

根據中央氣象局觀測，7月平均氣溫達30.2度，較去年7月均溫29.45度高了0.75度，不僅創下台灣自1947年最熱七月...

行程一推出就賣光！探索夢號如何滿足「類出國」 成全台最夯旅遊？

七月二十六日下午五點半，一艘搭載千餘名遊客及船員的七萬多噸中型郵輪，在多聲鳴笛聲後，伴隨著夕陽餘暉，緩緩駛出基隆港，從台灣本島航向澎湖。這是COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發以來，首艘宣布復航的國際郵輪，但型態上略有不同，航線從亞洲各國，變成前往澎湖、馬祖等離島的「國內航班」。

影／廢檳榔改種印加果 南投栽種面積年增百公頃

國內近年興起種植印加果，南投縣配合檳榔園廢除政策，短短1年栽種面積增加上百公頃，並籌組全台首個印加果生產合作社，唯其因含...

衛福部立彰化醫院推新服務 中醫師到宅中風阿公好開心

到宅看診過去僅限於西醫，衛福部立彰化醫院因應病患醫療習慣，開辦中醫居家醫療，病人反應相當良好，越來越多長者申請中醫師到宅...

高鐵攜手紙風車 父親節辦露天公益藝文饗宴

台灣高鐵攜手紙風車劇團，於父親節在台中高鐵站，進行夏日露天公益藝文饗宴，讓民眾感受本土藝術表演魅力， 交通部長林佳龍、紙...

後進品牌輩出仍然熱銷不墜！曾拌麵到底靠什麼贏？

曾拌麵自2015年上市至今，年營收已突破兩億元，作為名人投入食品業的成功案例，也吸引了更多帶有名人色彩的乾拌麵品牌爭相投入市場。

熱門新聞

明天究竟哪裡會下雨？ 1張圖讓你一次看清楚

帶爸媽去台東玩4天「美景」被嫌翻 她爆氣：絕沒有下次

影／哈格比增強為中颱！中部以北雨勢入夜趨緩南部嚴防大雨

兩閨密都PO男友照…驚見男子竟是同一人 女網友急問：該說嗎？

因颱風金門乘客飛機上苦等5小時 陳玉珍批官員腦袋進水

獨／台灣稀土你也找得到！專家：有蘇鐵蕨就可能有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。