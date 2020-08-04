嘉縣24小時電話諮詢 提供插管個案緊急服務
嘉義縣透過公私協力首次推出照護政策「管路安心計畫」，針對在家需要長期照顧的長輩，對置放管路，如鼻胃管、尿管或氣管切管個案，提供全天24小時的電話諮詢或緊急服務，縣長翁章梁日前到個案家中了解服務情形。
義竹鄉97歲趙姓婦人因跌倒後尿滯留，身上插有尿管、傷口，出院回到家中靜養，某天突然出現嗜睡狀況，負責照顧的女兒透過衛生所長照分站，找到管路安心計畫的特約居護所協助，護理師立即到宅關心，協助家屬確認管路、傷口照護情形，並透過用藥指導，提供專業諮詢。
趙婦家屬表示，經過幾次服務，護理師除指導他們及外籍看護正確衛教知識，媽媽的精神也越來越好，非常感謝翁縣長及縣府提供此服務，讓家中長輩獲得完善的照護。
翁章梁到趙婦家中探訪當天，現場唱起日文歌、與翁章梁聊天，並頻頻說「阿里阿多！」翁章梁表示，他的父親晚年也插鼻胃管，常在管路出問題時，造成家人的恐慌，不知道該如何處理，因此他更重視專業醫療照護服務，希望透過管路安心計畫，以「個案」為中心，提供跨專業團隊的醫療照顧。
衛生局代理局長趙紋華表示，「管路安心計畫」與專業醫事機構簽訂特約，建置特約單位服務專線，提供24小時全天候專業諮詢與緊急服務，直接撥打特約單位專線電話，就能找到服務單位，後續將持續追蹤個案需求並協助轉介適合的資源，民眾若有任何長照問題，可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。
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