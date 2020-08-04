K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，星宇航空推出飛行體驗活動，8月7日董事長張國煒親自執飛JX-8888航班，限量188名，今天上午10時開賣。根據本報記者實測，開賣即秒殺。星宇航空說，確實很踴躍，不排除加場。

根據本報記者實測，上午10時開賣點進去即顯示「已售罄」。一位星宇迷向本報表示早上9時30分就守在電腦前等，用Facebook登入後，一直在「立即預訂」前準備出手，9時59分開始一直按「立即預訂」，畫面一直轉圈圈，轉到10時01分，跳出去再進來後，已顯示「已售罄」，該位星宇迷表示期待很久了，非常難過。

星宇航空表示，純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀30秒內完售； 其他機加酒組合則是5分鐘內完售。

對於開賣即秒殺，是否考慮加場，星宇航空說，會籌備第二班。星宇航空公關長聶國維說，不排除加場，但要加在何時還在討論。

星宇航空響應桃園機場公司的「專案航班微旅行」活動，於8月7日推出JX-8888微旅行航班，由KLOOK獨家販售「好想出國」飛行假期體驗，經濟艙搭機體驗每人4688元。

預計8月7日早上11時自桃園機場起飛，將沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行。星宇特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約三小時。

不僅如此，星宇航空特地安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘帥氣的接駁車Link Monster前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，也特別安排專業的地勤同仁駐點講解每台車的性能與工作任務，歡迎大家盡情拍照及提問。

另外，凡搭程JX-8888的旅客，當日皆可獲得精美的搭機紀念證書及禮品組。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，星宇航空並提供免稅品當班銷售及預購服務，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至beshopping免稅品預購網選購，確保入手想要的商品。