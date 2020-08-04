快訊

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

聯合報 / 記者曹悅華侯俐安／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒。圖／星宇航空提供

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，星宇航空推出飛行體驗活動，8月7日董事長張國煒親自執飛JX-8888航班，限量188名，今天上午10時開賣。根據本報記者實測，開賣即秒殺。星宇航空說，確實很踴躍，不排除加場。

根據本報記者實測，上午10時開賣點進去即顯示「已售罄」。一位星宇迷向本報表示早上9時30分就守在電腦前等，用Facebook登入後，一直在「立即預訂」前準備出手，9時59分開始一直按「立即預訂」，畫面一直轉圈圈，轉到10時01分，跳出去再進來後，已顯示「已售罄」，該位星宇迷表示期待很久了，非常難過。

星宇航空表示，純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀30秒內完售； 其他機加酒組合則是5分鐘內完售。

對於開賣即秒殺，是否考慮加場，星宇航空說，會籌備第二班。星宇航空公關長聶國維說，不排除加場，但要加在何時還在討論。

星宇航空響應桃園機場公司的「專案航班微旅行」活動，於8月7日推出JX-8888微旅行航班，由KLOOK獨家販售「好想出國」飛行假期體驗，經濟艙搭機體驗每人4688元。

預計8月7日早上11時自桃園機場起飛，將沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行。星宇特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約三小時。

不僅如此，星宇航空特地安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘帥氣的接駁車Link Monster前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，也特別安排專業的地勤同仁駐點講解每台車的性能與工作任務，歡迎大家盡情拍照及提問。

另外，凡搭程JX-8888的旅客，當日皆可獲得精美的搭機紀念證書及禮品組。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，星宇航空並提供免稅品當班銷售及預購服務，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至beshopping免稅品預購網選購，確保入手想要的商品。

大家最期待的機上餐點也將完整提供，商務艙餐點備有道地百里香雞腿排佐野菇醬、胡同限定版豬五花燒肉丼，及米其林一星餐廳「Longtail」的亞洲當代料理三種餐型供旅客選擇，經濟艙旅客則可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼；有特殊需求者在訂購完成後，KLOOK會於24小時內以電子郵件方式聯繫，供客人選擇素食餐或病理餐等其他服務。

本報記者實測。上午10時整點進去即顯示已售罄。記者侯俐安／翻攝
本報記者實測。上午10時整點進去即顯示已售罄。記者侯俐安／翻攝

桃園機場 星宇航空 張國煒

延伸閱讀

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名感受超狂「空中度假」

星宇航空8月最新航班看這 秒殺商品也改版上架

星宇航空首度招募退役飛官、自訓飛航員

星宇航空明年春天開航大阪 沖繩初步規畫9月開航

相關新聞

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，星宇航空推出飛行體驗活動，8月7日董事長張國煒親自執飛JX-8888航班，...

北台午後對流強 吳德榮：局部大雷雨機率高

儘管中度颱風哈格比已遠離，海上警報解除，不過中央氣象局表示，受到低壓帶影響，台灣南部、東部、東南部地區及澎湖、金門有短暫...

獨／台灣稀土你也找得到！專家：有蘇鐵蕨就可能有

稀土是高科技產業中不可或缺的原料之一，目前全球以中國的產量最大超過8成，在中美競爭愈演愈烈之際，未來稀土有可能成為爭奪的...

財神來了！5-6月期發票1,000萬獎開出16張、200萬19張

今年5-6月期統一發票已經開獎，財政部賦稅署今（4）日下午將公布中獎清冊，幸運中獎發票將出爐。賦稅署表示，5-6月期統一...

行程一推出就賣光！探索夢號如何滿足「類出國」 成全台最夯旅遊？

七月二十六日下午五點半，一艘搭載千餘名遊客及船員的七萬多噸中型郵輪，在多聲鳴笛聲後，伴隨著夕陽餘暉，緩緩駛出基隆港，從台灣本島航向澎湖。這是COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發以來，首艘宣布復航的國際郵輪，但型態上略有不同，航線從亞洲各國，變成前往澎湖、馬祖等離島的「國內航班」。

全球罕見…產後取出肌瘤竟是孩子3倍大 施景中嘆：真的難報母恩

台大醫院婦產科名醫施景中在臉書分享一名女子懷孕時發現長了巨大肌瘤的個案，由於擔心手術取出肌瘤可能日後難以懷孕，媽媽忍著巨...

反空汙遊行周六登場 環團籲蔡英文撤換「門神」張子敬

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、南部反空污大聯盟將於8日、9日分別在台中與高雄舉辦「抗暖化反空汙顧健康遊行」，...

嘉縣24小時電話諮詢 提供插管個案緊急服務

嘉義縣透過公私協力首次推出照護政策「管路安心計畫」，針對在家需要長期照顧的長輩，對置放管路，如鼻胃管、尿管或氣管切管個案...

帶爸媽去台東玩4天「美景」被嫌翻 她爆氣：絕沒有下次

因疫情關係，民眾無法出國，紛紛轉往國內旅遊，加上暑假關係使國旅大爆發，有網友近日與朋友還有爸媽一起到台東4日遊，結果整趟完下來被爸媽嫌到爆，幾乎到的所有景點都被說「有什麼好看的」，讓她爆氣保證「下次不跟他們去了。」引起網友熱議。

健保財務吃緊 生物相似性藥估年省7億元

衛福部長陳時中日前提到，健保安全準備金將在後年用罄，拋出調整保費議題。近年因新的醫療技術及新藥不斷出現，治療費用所費不貲...

吃杏仁也戰南北？這種杏仁你可不能當零食吃！

常作為零嘴的杏仁堅果（Almond）實際上屬於「扁桃仁」，屬於「薔薇科桃亞屬」，因誤譯而沿用至今。而真正的杏仁（Apricot）是屬「薔薇科李亞屬」，又可分作甜杏仁（又稱南杏）與苦杏仁（又稱北杏）。其中苦杏仁因含有高量「苦杏仁苷（Amygdalin）」，若生食，便可能引發食品中毒症狀，嚴重甚至導致死亡。

雙側全人工髖關節置換手術 廚師揮別20餘年「竹竿病」

47歲翁姓廚師罹患僵直性脊椎炎20餘年，藉運動及止痛藥物治療，3年前腰部和髖關節疼痛感越來越嚴重，身體僵硬像個機器人，尤...

熱門新聞

明天究竟哪裡會下雨？ 1張圖讓你一次看清楚

輕颱哈格比最靠近時刻！增強又擴大為北台帶進強風豪雨

影／哈格比增強為中颱！中部以北雨勢入夜趨緩南部嚴防大雨

因颱風金門乘客飛機上苦等5小時 陳玉珍批官員腦袋進水

抑制露營亂象！玉山塔塔加可停露營車 禁止搭棚野炊煮

獨／台灣稀土你也找得到！專家：有蘇鐵蕨就可能有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。