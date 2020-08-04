健保財務吃緊 生物相似性藥估年省7億元

衛福部長陳時中日前提到，健保安全準備金將在後年用罄，拋出調整保費議題。近年因新的醫療技術及新藥不斷出現，治療費用所費不貲，健保財務只會更加吃緊，去年生物相似性藥物在台陸續上市，核價金額至少減少 15%，預估一年可減少 7 億元支出。

台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤認為，很多國家已針對生物相似性藥物對醫療財務及病人用藥權利，建立整體的國家政策， 台灣也必須打造專屬的因應方案。

10多年前生物製劑上市後，在疾病治療上是一大進展，無論是癌症用藥或風濕免疫性藥物、生長激素等，都讓醫界為之驚豔。相較於小分子化學藥，生物製劑的製程難度高出許多，價格也較昂貴，全世界藥價第一名是一款用於風濕免疫性疾病的生物製劑，光歐盟就核准10個相關生物相似性藥物上市。

由於藥價相當昂貴，因此，一旦生物製劑專利期過後，生物相似性藥物百花齊放，尤其是以國民福利為主及醫療資源相對弱勢的國家，態度都積極開放。台北榮總風濕免疫科主治醫師陳明翰指出，印度到2019年為止已核准93個生物相似性藥物上市，歐洲則有61個，台灣目前約8個生物相似性藥物上市。

台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤強調，生物相似性藥物不是仿製藥，而是核准門檻很高的藥物。生物相似性藥物從無到有的製程是非常困難的，且得透過臨床試驗證明其品質、藥效及安全性是與參考藥物相等，同時還須經過國家的標準驗證才得以上市。

由於是相似性的藥物，學理上對於適應症外推也是可行的。針對治療過程中換藥的可行性，謝瑞坤認為，只要醫師與患者雙方充分溝通後，沒有理由不行， 就像一件衣服，只要規格、材質都符合規範及需求，衣服的製造地並不會影響品質，生物相似性藥物就是遵循這樣的原則。

陳明翰則提醒，目前的生物相似性藥在台灣尚未有國內病人使用的本土資料，所以應該要有上市後的藥物監測計畫，方能提供國內患者長期使用的療效及安全性評估。

而台灣每年在生物製劑的開銷費用如此龐大，健保的負擔也很大，目前身為經營者的謝瑞坤對於健保財務表示，歐洲一些國家為了減輕醫療支出，已由政府主導進行生物相似性藥的採購，若能審慎考慮生物相似性藥的政策方向，台灣欲減輕健保財務負擔，指日可待。

陳明翰也提到，目前風濕免疫性疾病的健保給付相對嚴格，以僵直性脊椎炎為例，患者使用生物製劑的條件，除了臨床指標外，抽血值還需要CRP及ESR數值同時升高才得以使用，使得某些病人病情持續惡化但無藥可用。