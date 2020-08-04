快訊

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保財務吃緊 生物相似性藥估年省7億元

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
台灣癌症全人關懷基金會董事長、永長欣診所院長的謝瑞坤，是血液腫瘤科醫師，他認為，國內對於生物相似性藥物要有更周全的計畫。（記者徐兆玄／攝影）
台灣癌症全人關懷基金會董事長、永長欣診所院長的謝瑞坤，是血液腫瘤科醫師，他認為，國內對於生物相似性藥物要有更周全的計畫。（記者徐兆玄／攝影）

衛福部長陳時中日前提到，健保安全準備金將在後年用罄，拋出調整保費議題。近年因新的醫療技術及新藥不斷出現，治療費用所費不貲，健保財務只會更加吃緊，去年生物相似性藥物在台陸續上市，核價金額至少減少 15%，預估一年可減少 7 億元支出。

台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤認為，很多國家已針對生物相似性藥物對醫療財務及病人用藥權利，建立整體的國家政策， 台灣也必須打造專屬的因應方案。

10多年前生物製劑上市後，在疾病治療上是一大進展，無論是癌症用藥或風濕免疫性藥物、生長激素等，都讓醫界為之驚豔。相較於小分子化學藥，生物製劑的製程難度高出許多，價格也較昂貴，全世界藥價第一名是一款用於風濕免疫性疾病的生物製劑，光歐盟就核准10個相關生物相似性藥物上市。

由於藥價相當昂貴，因此，一旦生物製劑專利期過後，生物相似性藥物百花齊放，尤其是以國民福利為主及醫療資源相對弱勢的國家，態度都積極開放。台北榮總風濕免疫科主治醫師陳明翰指出，印度到2019年為止已核准93個生物相似性藥物上市，歐洲則有61個，台灣目前約8個生物相似性藥物上市。

台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤強調，生物相似性藥物不是仿製藥，而是核准門檻很高的藥物。生物相似性藥物從無到有的製程是非常困難的，且得透過臨床試驗證明其品質、藥效及安全性是與參考藥物相等，同時還須經過國家的標準驗證才得以上市。

由於是相似性的藥物，學理上對於適應症外推也是可行的。針對治療過程中換藥的可行性，謝瑞坤認為，只要醫師與患者雙方充分溝通後，沒有理由不行， 就像一件衣服，只要規格、材質都符合規範及需求，衣服的製造地並不會影響品質，生物相似性藥物就是遵循這樣的原則。

陳明翰則提醒，目前的生物相似性藥在台灣尚未有國內病人使用的本土資料，所以應該要有上市後的藥物監測計畫，方能提供國內患者長期使用的療效及安全性評估。

而台灣每年在生物製劑的開銷費用如此龐大，健保的負擔也很大，目前身為經營者的謝瑞坤對於健保財務表示，歐洲一些國家為了減輕醫療支出，已由政府主導進行生物相似性藥的採購，若能審慎考慮生物相似性藥的政策方向，台灣欲減輕健保財務負擔，指日可待。

陳明翰也提到，目前風濕免疫性疾病的健保給付相對嚴格，以僵直性脊椎炎為例，患者使用生物製劑的條件，除了臨床指標外，抽血值還需要CRP及ESR數值同時升高才得以使用，使得某些病人病情持續惡化但無藥可用。

另外像類風濕性關節炎患者，需先服用口服藥六個月後且疾病活性嚴重，才可 申請使用生物製劑；但有些患者在這期間治療反應不佳，關節明顯發炎且急速 被破壞，其實需要即時使用生物製劑治療，但礙於現今健保規定無法提前使用。生物相似性藥物上市後，在減輕健保負擔的同時，期待能放寬給付條件，讓更 多患者能接受完善的治療，對患者來說才是一大福音。

國際上對於生物相似性藥物是否可以替換，各國有不同的規定。（資料來源：食藥署）
國際上對於生物相似性藥物是否可以替換，各國有不同的規定。（資料來源：食藥署）
台北榮總免疫風濕科主治醫師陳明翰強調，生物相似性藥物上市後需要藥物監測資料，取得台灣自己本土的資料。（記者蘇健忠／攝影）
台北榮總免疫風濕科主治醫師陳明翰強調，生物相似性藥物上市後需要藥物監測資料，取得台灣自己本土的資料。（記者蘇健忠／攝影）

健保 患者 癌症

延伸閱讀

楊志良回憶李登輝 講話直白、曾提健康的人繳健保「太吃虧」要退錢

相似藥省錢 需誘因推廣

不到五家醫院進生物相似藥 患者想省錢卻不一定用得到

重大傷病取消優待？ 11月有眉目

相關新聞

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，星宇航空推出飛行體驗活動，8月7日董事長張國煒親自執飛JX-8888航班，...

北台午後對流強 吳德榮：局部大雷雨機率高

儘管中度颱風哈格比已遠離，海上警報解除，不過中央氣象局表示，受到低壓帶影響，台灣南部、東部、東南部地區及澎湖、金門有短暫...

獨／台灣稀土你也找得到！專家：有蘇鐵蕨就可能有

稀土是高科技產業中不可或缺的原料之一，目前全球以中國的產量最大超過8成，在中美競爭愈演愈烈之際，未來稀土有可能成為爭奪的...

財神來了！5-6月期發票1,000萬獎開出16張、200萬19張

今年5-6月期統一發票已經開獎，財政部賦稅署今（4）日下午將公布中獎清冊，幸運中獎發票將出爐。賦稅署表示，5-6月期統一...

行程一推出就賣光！探索夢號如何滿足「類出國」 成全台最夯旅遊？

七月二十六日下午五點半，一艘搭載千餘名遊客及船員的七萬多噸中型郵輪，在多聲鳴笛聲後，伴隨著夕陽餘暉，緩緩駛出基隆港，從台灣本島航向澎湖。這是COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發以來，首艘宣布復航的國際郵輪，但型態上略有不同，航線從亞洲各國，變成前往澎湖、馬祖等離島的「國內航班」。

全球罕見…產後取出肌瘤竟是孩子3倍大 施景中嘆：真的難報母恩

台大醫院婦產科名醫施景中在臉書分享一名女子懷孕時發現長了巨大肌瘤的個案，由於擔心手術取出肌瘤可能日後難以懷孕，媽媽忍著巨...

反空汙遊行周六登場 環團籲蔡英文撤換「門神」張子敬

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟、南部反空污大聯盟將於8日、9日分別在台中與高雄舉辦「抗暖化反空汙顧健康遊行」，...

嘉縣24小時電話諮詢 提供插管個案緊急服務

嘉義縣透過公私協力首次推出照護政策「管路安心計畫」，針對在家需要長期照顧的長輩，對置放管路，如鼻胃管、尿管或氣管切管個案...

帶爸媽去台東玩4天「美景」被嫌翻 她爆氣：絕沒有下次

因疫情關係，民眾無法出國，紛紛轉往國內旅遊，加上暑假關係使國旅大爆發，有網友近日與朋友還有爸媽一起到台東4日遊，結果整趟完下來被爸媽嫌到爆，幾乎到的所有景點都被說「有什麼好看的」，讓她爆氣保證「下次不跟他們去了。」引起網友熱議。

健保財務吃緊 生物相似性藥估年省7億元

衛福部長陳時中日前提到，健保安全準備金將在後年用罄，拋出調整保費議題。近年因新的醫療技術及新藥不斷出現，治療費用所費不貲...

吃杏仁也戰南北？這種杏仁你可不能當零食吃！

常作為零嘴的杏仁堅果（Almond）實際上屬於「扁桃仁」，屬於「薔薇科桃亞屬」，因誤譯而沿用至今。而真正的杏仁（Apricot）是屬「薔薇科李亞屬」，又可分作甜杏仁（又稱南杏）與苦杏仁（又稱北杏）。其中苦杏仁因含有高量「苦杏仁苷（Amygdalin）」，若生食，便可能引發食品中毒症狀，嚴重甚至導致死亡。

雙側全人工髖關節置換手術 廚師揮別20餘年「竹竿病」

47歲翁姓廚師罹患僵直性脊椎炎20餘年，藉運動及止痛藥物治療，3年前腰部和髖關節疼痛感越來越嚴重，身體僵硬像個機器人，尤...

熱門新聞

明天究竟哪裡會下雨？ 1張圖讓你一次看清楚

輕颱哈格比最靠近時刻！增強又擴大為北台帶進強風豪雨

影／哈格比增強為中颱！中部以北雨勢入夜趨緩南部嚴防大雨

因颱風金門乘客飛機上苦等5小時 陳玉珍批官員腦袋進水

抑制露營亂象！玉山塔塔加可停露營車 禁止搭棚野炊煮

獨／台灣稀土你也找得到！專家：有蘇鐵蕨就可能有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。