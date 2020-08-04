雙側全人工髖關節置換手術 廚師揮別20餘年「竹竿病」

47歲翁姓廚師罹患僵直性脊椎炎20餘年，藉運動及止痛藥物治療，3年前腰部和髖關節疼痛感越來越嚴重，身體僵硬像個機器人，尤其這1年雙側髖關節完全失去活動能力，經朋友介紹到嘉義長庚醫院，由關節重建科主任黃贊文醫師執刀，進行雙側全人工髖關節置換手術，讓他重回廚師生涯，發揮精湛手藝。

黃贊文指出，僵直性脊椎炎屬免疫系統疾病，主要是在肌腱和韌帶等組織產生慢性、反覆發炎，最後導致鈣化，因主要侵犯部位在脊椎，鈣化肌腱和韌帶使得脊椎失去柔軟度變得僵硬，病患常有下背疼痛和晨間僵硬的症狀。在X光成像形如竹竿，也有「竹竿病」稱呼。

除侵犯脊椎，在僵直性脊椎炎的病患中，大約25至50％會侵犯髖關節（其中90%是雙側）。這些病患常會覺得髖部痠痛、活動漸漸受限走路會有點跛，甚至髖關節完全黏合幾乎無法活動。早期可藉運動和使用藥物控制改善症狀，如果關節嚴重破壞，多半仍需藉人工關節置換解決問題。

治療僵直性脊椎炎，除骨科醫師，還需風濕免疫科、心臟科、復健科及麻醉科跨團隊合作，手術比一般人工關節置換困難許多，有時不可以勉強使用微創手術，否則反而會增加手術併發症的機會。

手術後可能併發症，包括髖關節脫位、鬆動、感染、靜脈栓塞、神經血管受損和出現異生骨，文獻指出有些病人手術後在髖關節附近可能會出現異生骨，而使得關節活動能力又受到影響。

不過，黃主任指出，只要手術後持續在醫療團隊建議下追蹤及治療，持續做伸展筋骨、關節活動，並以游泳和伸展操等運動強化背肌、腹部柔軟度和維持體能，就能改善甚至避免髖關節黏合情形發生。