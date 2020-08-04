帶爸媽去台東玩4天「美景」被嫌翻 她爆氣：絕沒有下次

因疫情關係，民眾無法出國，紛紛轉往國內旅遊，加上暑假關係使國旅大爆發，有網友近日與朋友還有爸媽一起到台東4日遊，結果整趟完下來被爸媽嫌到爆，幾乎到的所有景點都被說「有什麼好看的」，讓她爆氣保證「下次不跟他們去了。」引起網友熱議。

網友在臉書「爆怨公社」發文說，這次和朋友講好去台東玩，結果爸媽聽到後說要跟，於是就帶他們一起到台東玩4天，結果跑了金針山、伯朗大道、鹿野神社、琵琶湖、櫻木平交道、熱氣球等等的知名景點，幾乎每個都被嫌「有什麼好看的」、「排隊拍一棵樹真無聊」、「風景又不美」、「海邊還要花錢」、「看熱氣球幹嘛這麼早起」，有些地方甚至待在車上不下車。

網友爆氣表示「這4天沒有一天不吵架的」，而且保證「下次出遊都不要跟他們出去了」，她認為爸媽愛跟又愛嫌，因為去台東重點本來就是要看風景，結果這次除了大波池之外，沒有一個景點沒有被嫌到的，原本只是要和朋友出來，爸媽硬要跟，結果又要嫌，不懂為什麼他們要出來。

該文一出也吸引1.7人按讚，大批網友回應「行程很棒喔！這行程我爸媽應該會很喜歡不過可能天氣太熱」、「照片都很美欸」、「跟不同的人去都有不一樣的感受，不要想太多啊⋯」、「最可憐的應該是你朋友，出門玩還要一直聽到抱怨」、「長輩適合跟遊覽車的團」。

也有人認為「我媽只要能出門去任何地方都是開心無怨言」、「要有購物行程」、「所以太多意見的我通常都放生」、也有不少人覺得「妳去的景點都是所謂『網紅』景點，主要是為了拍照打卡而出現的旅遊模式，去之前有問過長輩要的旅遊方式嗎？」、「網美行程別找爸媽去」、「妳去的都是ig打卡景點」。

也有人給出與長輩出遊的提點「長輩因為生理變化和經歷的累積，喜好本來就會和年輕人不同，1.先搞懂長輩的喜好。2.長輩旅遊的生理需求和年輕人不同，需要注意。3.要聽懂長輩說的話，想跟不一定是愛玩，有時是擔心年輕人的交友和人身安全或其他原因。能夠家庭旅遊是很幸福的」。