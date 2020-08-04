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「山形花笠祭」首度來台 宜蘭礁溪「山形閣」原味演出

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
日本山形花笠祭首度登台，日前在礁溪山形閣歡唱開跑。記者羅建怡／攝影
日本山形花笠祭首度登台，日前在礁溪山形閣歡唱開跑。記者羅建怡／攝影

日本東北最具代表性的夏日慶典之一「山形花笠祭」，於每年8月5日至7日之間舉辦，也是「東北四大祭」之一，每年祭典期間都湧進上百萬人，在1.2km的市中心主要街道一起跳舞及遊行。今年，日本花笠祭因疫情停辦，卻來到宜蘭礁溪山形閣

，山形的各種農特產也一併抵台，並在山形閣一樓舉辦特展。

今年山形祭首次來到宜蘭，主要因宜蘭縣與山形縣為友好城市，加上福泰飯店集團總裁廖東漢為山形縣觀光大使，山形閣特別於日前舉辦「第一回山形祭」。當天除了山形縣特色美食如櫻桃果凍、圓形蒟蒻，以及各樣清酒外，也演出山形的夏天代表─花笠舞，參加者身著統一服裝，手中拿著花笠 (hanagasa)，上面以山形之花「紅花 (beni hana)」為裝飾，身穿鮮豔服飾的舞者隨著「Yassho、Makasho」的口令，翩然起舞，彷彿走進祭典現場。

山形祭的晚宴，則將宜蘭在地食材與山形縣的特色食材結合，還有劍玉現場比賽、山形縣的製酒文化與山形縣稻米達人的趣味分享。山形閣於8月的各個周末也將舉辦山形縣著名的劍玉、將棋活動，供住宿賓客免費體驗。

山形閣總經理王金宇表示，山形閣在設計之初，就將宜蘭在地「山」的特色融入其中，外型可見大露臺如「山洞」、玻璃圍起的「天燈」造型等，一樓也設置日本山形縣的物產館，還有一面可供遊客留影的山形打卡牆。暑假期間有「一棋FUN暑假住房專案」，包括將棋課程、贈送日本將棋駒，每房含稅7,999元。

相關資訊可洽：03-987-2323，或查官網：http://yamagatakaku.com.tw。

山形閣位於礁溪入口，建築很具特色。記者羅建怡／攝影
山形閣位於礁溪入口，建築很具特色。記者羅建怡／攝影
山形特產美食也登台。記者羅建怡／攝影
山形特產美食也登台。記者羅建怡／攝影
民眾加入同舞，讓祭典進入歡樂高潮。記者羅建怡／攝影
民眾加入同舞，讓祭典進入歡樂高潮。記者羅建怡／攝影

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