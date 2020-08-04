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全台名攤滷味王在哪？天母、豐原、草屯、花蓮都有

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部中部辦公室今年擴大舉辦「樂活市集名攤滷味王」活動，日前邀請知名餐廳主廚、美食部落客及金牌大廚共同評選出2020經濟部「樂活市集名攤滷味王」。 圖／經濟部提供
經濟部中部辦公室今年擴大舉辦「樂活市集名攤滷味王」活動，日前邀請知名餐廳主廚、美食部落客及金牌大廚共同評選出2020經濟部「樂活市集名攤滷味王」。 圖／經濟部提供

全台名攤滷味王在哪？經濟部中部辦公室今（4）日公布評選結果，包括：台北士東市場「台灣士東好吃食品」松阪豬、台中豐原第一市場「竹坊」滷排骨；台南市鴨母寮市場「茂爸の麵」的鴨珍頭、南投縣草屯市場「鴻興鵝肉」的香辣鴨脖；以及高雄市凱旋青年夜市「阿明哥現滷滷味」的鳥蛋、花蓮重慶市場「北港蒜頭楊記豆干」的豆乾…等都名列其中。

經濟部中部辦公室今年擴大舉辦「樂活市集名攤滷味王」活動，日前邀請知名餐廳主廚、美食部落客及金牌大廚共同評選出2020經濟部「樂活市集名攤滷味王」。

經濟部中部辦公室表示，徵選「樂活市集名攤滷味王」，不僅挖掘隱藏在傳統市場及夜市內的國民美食，也透過要求參選者必須曾獲得經濟部樂活名攤認證，及攤位要設有衛生遮罩，以維護民眾食的安全。

並透過由專家盲選試吃，藉由「色」、「香」、「味」三部分進行評分選拔，擇優挑選出各組前十大優勝者。

此次擔任評審委員總監的王盛富表示，「滷味」定義非常廣泛，本次是以廣義滷味為主，也就是商品有經過「滷製」（文火煮熟）過程便符合資格，因此市場、夜市常見的煙燻滷味、東山鴨頭、廣東油雞、鹽水雞等都是很好的推薦滷味。

曾擔任過2018年十大滷味評委的洪維澤師傅則說，老廚師都知道廚房最需要保住的是年代久遠又聚集了無數肉品鮮甜美味的老滷湯。這種「養」滷的烹調方式深具傳承意涵，與傳統市場特色不謀而合。

夜市 傳統市場

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