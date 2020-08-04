聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／一秒辨識花花草草 善用App登革熱清孳不無聊
在野外看到不知名的花、草，卻又不知道該問誰，有一款「形色」App，被稱為「花草辨識神器」，只要透過 App 拍一張照片，軟體就會自動辨識出裡面的植物名稱，台南市六甲區長陳啟榮就是愛用者，他喜歡到處走拍就是透過這款App認識很多植物，且正確度可達8成，相當實用。
「形色」 App在 Android 與 iPhone 系統上都有免費中文，被網友稱「用一次就上癮的識花神器」，利用App機器辨識出 4000 種以上的花草植物品種，只要手機拍下所見花草，「形色」幾乎都能正確說出名稱，還有花草的相關詩詞與百科，照顧等知識，兼具知性與感性。
陳啟榮說，使用方法是先去從 App Store 或 Google Play 下載「形色」App，接著打開App就會看到花草圖片頁面，這邊可以不用管它，點「拍照識花」按鈕，進入相機之後，對準要辨識的植物，直接按下快門即可，辨識速度超快，且正確性也很高，還可透過社群功能，看到其他網友在拍下花草的照片。
陳啟榮說，因登革熱防治時，都要動員里長和環保志工，四處去翻看及清除孳生源，是很煩悶枯燥的工作，但又是必須要落實的，他就和里長與志工分享「形色」App，在野外看到不知名的花草，就可以拍照辨識，在清除孳生源之餘也可以增加花草常識，「寓工作於樂」，但提醒注意的這是中國大陸開發，可能有些植物的名稱與台灣用法有所出入，也請自行評估再使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言