影／一秒辨識花花草草 善用App登革熱清孳不無聊

在野外看到不知名的花、草，卻又不知道該問誰，有一款「形色」App，被稱為「花草辨識神器」，只要透過 App 拍一張照片，軟體就會自動辨識出裡面的植物名稱，台南市六甲區長陳啟榮就是愛用者，他喜歡到處走拍就是透過這款App認識很多植物，且正確度可達8成，相當實用。

「形色」 App在 Android 與 iPhone 系統上都有免費中文，被網友稱「用一次就上癮的識花神器」，利用App機器辨識出 4000 種以上的花草植物品種，只要手機拍下所見花草，「形色」幾乎都能正確說出名稱，還有花草的相關詩詞與百科，照顧等知識，兼具知性與感性。

陳啟榮說，使用方法是先去從 App Store 或 Google Play 下載「形色」App，接著打開App就會看到花草圖片頁面，這邊可以不用管它，點「拍照識花」按鈕，進入相機之後，對準要辨識的植物，直接按下快門即可，辨識速度超快，且正確性也很高，還可透過社群功能，看到其他網友在拍下花草的照片。