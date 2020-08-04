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獨／台灣稀土你也找得到！專家：有蘇鐵蕨就可能有

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
南投惠蓀林場內有許多稀有的「蘇鐵蕨」，被認為與稀土的分布有關。記者修瑞瑩／攝影
南投惠蓀林場內有許多稀有的「蘇鐵蕨」，被認為與稀土的分布有關。記者修瑞瑩／攝影

稀土是高科技產業中不可或缺的原料之一，目前全球以中國的產量最大超過8成，在中美競爭愈演愈烈之際，未來稀土有可能成為爭奪的資源，事實上台灣也有稀土，過去研究認為西南沿海有蘊藏，但不只於此，植物研究人員認為稀土可能與台灣的一種稀有植物「蘇鐵蕨」有關，有蘇鐵蕨的地方可能就有稀土存在。

中興大學實驗林管理處育林組長羅南璋指出，蘇鐵蕨是台灣原生植物，分布的地點相當少，主要集中在中部，從中橫到日月潭一帶，其中又以中興大學所屬的實驗林惠蓀林場最多，而中國相關研究顯示，蘇鐵蕨似乎特別喜歡稀土內含有的成分，有稀土的地方蘇鐵蕨就長得特別好。

他表示，過去研究認為稀土可能是外太空的隕石帶給地球的物質，而從衛星影像可以看出來，台灣在中橫到日月潭這一帶，有大大小小的圓坑，似乎曾有隕石墜落，其中惠蓀林場的情況特別明顯，看起來就是一個大大像是倒扣的碗的形狀，而且該地幾乎沒有石塊而都是泥沙，也與一般的隕石坑情況相似。

而過去他曾經與研究人員進行中部地區蘇鐵蕨的標示，在中橫大約兩天標示了110株，但在惠蓀林場內，短短6小時就標示超過500棵，顯見密度相當高，而台灣蘇鐵蕨分布地區也以中橫到日月潭間為主，其他地區都看不到，蘇鐵蕨的分布與隕石坑般的地形間，有許多巧合，也許就驗證了中國的蘇鐵蕨與稀土間的研究。

過去研究認為台灣稀土分布在濁水溪以南、曾文溪以北的海灘上，尤其以包括外傘頂洲、七股鹽山附近的頂頭額沙洲等十個沙洲，以及曾文溪、八掌溪等4條溪流的河岸，蘊藏最豐，但是由於稀土開採汙染高，而且台灣的藏量並不清楚，是否有開採價值還很難說。

而蘇鐵蕨為烏毛蕨科(Blechnaceae)蘇鐵蕨屬(Brainea)，為一種蕨類，外形與園藝造型常使用的蘇鐵很像，但是蘇鐵卻是蘇鐵科(Cycadaceae)蘇鐵屬(Cycas)，兩者大不相同。

蘇鐵蕨除了台灣有之外，中國、泰、馬來西亞、印尼及菲律賓等也都可見，常生長在林下空曠處或林緣，台灣可以在中部的東卯山、日月潭、關刀溪、蕙蓀林場松風山、杉林溪等地看到，植株約高50公分，莖頂覆褐色長披針形鱗片，葉叢生其上。

南投惠蓀林場內有許多稀有的「蘇鐵蕨」，被認為與稀土的分布有關。記者修瑞瑩／攝影
南投惠蓀林場內有許多稀有的「蘇鐵蕨」，被認為與稀土的分布有關。記者修瑞瑩／攝影
南投惠蓀林場內有許多稀有的「蘇鐵蕨」，被認為與稀土的分布有關。記者修瑞瑩／攝影
南投惠蓀林場內有許多稀有的「蘇鐵蕨」，被認為與稀土的分布有關。記者修瑞瑩／攝影
南投惠蓀林場內有許多稀有的「蘇鐵蕨」，被認為與稀土的分布有關。記者修瑞瑩／攝影
南投惠蓀林場內有許多稀有的「蘇鐵蕨」，被認為與稀土的分布有關。記者修瑞瑩／攝影

稀土 中橫 隕石

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