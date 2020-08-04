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全球罕見…產後取出肌瘤竟是孩子3倍大 施景中嘆：真的難報母恩

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台大婦產名醫施景中在臉書上分享孕婦懷孕同時有巨大肌瘤的個案。圖／取自臉書
台大婦產名醫施景中在臉書上分享孕婦懷孕同時有巨大肌瘤的個案。圖／取自臉書

台大醫院婦產科名醫施景中在臉書分享一名女子懷孕時發現長了巨大肌瘤的個案，由於擔心手術取出肌瘤可能日後難以懷孕，媽媽忍著巨大的不適，並冒著可能是惡性腫瘤的風險，好不容易撐到孩子35周剖腹，結果取出的肌瘤重達8.7公斤，幾乎是孩子的3倍大，由於很少有類似的個案，應該可以說是罕見的全球紀錄。

施景中指出，很少有產婦在剖腹生產時，同時取出巨大肌瘤（1公斤重以上就算巨大肌瘤），因為可能會有很大量的出血，危及產婦的性命，還好這個個案雖然出血量也不小，但仍在可控制的範圍內，而文獻上也沒有類似情況紀錄巨大肌瘤的重量到底是多少，這個個案可以說是非常罕見的。

媽媽最近並寄來寶寶的照片，讓施景中相當感慨，並以「被五指山壓住的孫悟空」形容寶寶當初在媽媽肚子裡時，被巨大的肌瘤壓到幾乎沒有生長空間，沒想到孫悟空竟然能長得活潑可愛。

這名孕婦是因為呼吸困難及發燒到台大急診就醫，發現肚子裡有巨大肌瘤，施景中表示，過去也曾看過孕婦肚子裡有巨大肌瘤，但是都沒有這麼大，到懷孕後期時，肌瘤長到40公分以上，從超音波來看，胎兒被擠在腹部的角落，巨大的肌瘤幾乎占滿整個腹腔。

施景中原本擔心是惡性肌瘤，想勸孕婦放棄懷孕，而且就算是良性的，這麼大胎兒根本沒有生長空間，可能稍微長大一點就流產，但這是孕婦的第一胎，擔心萬一是惡性肌瘤，子宮一定會拿掉，以後就沒有再懷孕的可能。

後來又考慮先拿掉肌瘤，但因為子宮留有疤痕，可能懷孕到一半，子宮會破掉，一樣非常危險，夫妻兩考慮了許久，因為很想要有孩子，最後決定要冒險繼續懷孕。

施景中表示，當時自己根本沒有信心，但因為夫妻很堅決，而讓他決定陪著兩人走下去，原本打算懷孕到28到32周間，孩子成熟一點就先剖腹，後來沒想到竟然撐到35周。

懷孕過程中，巨大的腫瘤不斷壓迫著媽媽，腹壓太高，根本就沒辦法進食，甚至平躺都會呼吸困難，一般產婦都是隨著孕程體重增加，她卻是愈來愈瘦，也讓施景中擔心是惡性腫瘤。

剖腹當天，台大出動婦產團隊，開刀房裡擠滿了醫護人員，醫師從腋下到近胯下，開了一個大大的傷口，才順利把孩子生出來，兩個月後又摘除肌瘤，確定是良性肌瘤合併腐爛退化，當時肌瘤已經沒有懷孕時荷爾蒙的刺激，變小許多，但仍有8.4公斤重，相當驚人。

施景中表示，媽媽在懷孕當中所吃的苦，讓他想到佛陀在「佛說父母恩重難報經」中的「「假使有人，左肩擔父，右肩擔母，研皮至骨，穿骨至髓，遶須彌山，經百千劫，血流沒踝，猶不能報父母深恩」，實在感觸良多。

台大婦產名醫施景中在臉書上分享孕婦懷孕同時有巨大肌瘤的個案，懷孕期間腹部幾乎被肌瘤占滿，胎兒只占據一小角落。圖／取自臉書
台大婦產名醫施景中在臉書上分享孕婦懷孕同時有巨大肌瘤的個案，懷孕期間腹部幾乎被肌瘤占滿，胎兒只占據一小角落。圖／取自臉書

台大婦產名醫施景中在臉書上分享孕婦懷孕同時有巨大肌瘤的個案，媽媽寄來孩子的照片活潑可愛。圖／取自臉書
台大婦產名醫施景中在臉書上分享孕婦懷孕同時有巨大肌瘤的個案，媽媽寄來孩子的照片活潑可愛。圖／取自臉書

懷孕 施景中

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