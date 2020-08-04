李登輝吸入性肺炎致命 醫師：這5類族群要留意

98歲前總統李登輝因為喝牛奶時不慎嗆咳住院，引發吸入性肺炎；嘉義長庚醫院胸腔內科醫師林玠模指出，吸入性肺炎好發族群，包括年紀大病人、長期臥床、慢性病、失智、中風等。

肺炎是108年國人十大死因第三位，僅次於惡性腫瘤和心臟疾病。據統計，在台灣每年因吸入性肺炎過世約有5千人。究竟那些狀況容易引起吸入性肺炎？又該如何預防？老年人吞嚥功能退化，咳嗽能力不佳，加上疾病等因素，食物嗆入肺部後即容易引發吸入性肺炎。

林玠模說，民眾如果吃東西特別容易咳嗽或嗆到，或者吞嚥功能不好的老人家，建議應尋求專業醫師評估。針對預防吸入性肺炎提供以下建議：

如果病人可由口餵食：食物方面，準備適合食物，如較軟的食物或將食物切剪成小塊；若是吞嚥困難的病人，可準備容易吞嚥的食物，如蒸蛋、布丁、濃湯、稠稀飯、濃稠果汁等，改變食物質地的濃稠度。若有吞嚥困難者應採坐姿90度，身體微向前傾的姿勢以利吞嚥，預防嗆咳。

餵食步驟：食物及餐盤以不燙手為原則，餐具可選擇容易握住粗握柄湯匙或有握把的杯子。對於肢體功能不好的病人，可利用輔具協助進食。家屬可在旁觀察病人進食的情形，給予充分的時間慢慢吃。

吞嚥困難者餵食時應準確將食物放入口中，確認病人咀嚼吞下後再餵下一口，如果有嗆到情形應該立即停止餵食，確認呼吸道通暢後，再繼續進行餵食。進食過程中，隨時注意病人嘴巴周圍的清潔，並幫助病人清潔口腔及洗手。 如果吞嚥功能已嚴重退化，無法改善嗆到和預防吸入性肺炎的問題，經專業醫師評估後，會建議考慮放置鼻胃管或胃造口的方式。