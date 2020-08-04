北台午後對流強 吳德榮：局部大雷雨機率高

儘管中度颱風哈格比已遠離，海上警報解除，不過中央氣象局表示，受到低壓帶影響，台灣南部、東部、東南部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率；台南、高雄、屏東大雨特報。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天中午前後，北部地區有局部短暫淹水的現象，主要是「哈格比」的「螺旋雨帶」所造成，其伴隨瞬間強降水，超過排水標準；並以緩慢的速度，通過北部地區，連續2、3小時即已超過豪雨標準。傍晚另有一條，強度稍弱，也帶來明顯降雨。

吳德榮說，理論上，颱風的環流中，降水強度(上升速度)最強的就數「颱風眼牆」，其次才是「螺旋雨帶」，但由於其帶狀結構，若不斷通過同一地點，強降雨時間拉長，確實比「颱風眼牆」的降雨，更容易「致災」。

吳德榮表示，根據衛星及雷達資料顯示，「哈格比」已於今天清晨3點半左右，登陸浙江溫州北方附近，將逐漸減弱、遠離。不過根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，「季風低壓」輸送至台灣附近的水氣仍多、大氣不穩定；迎風面中南部及台東有局部陣雨或雷雨，南部則有局部大雨或豪雨的機率。

吳德榮說，北台灣午後亦有強對流發展，帶來局部性大雷雨的機率高；應持續注意。今天各地區氣溫：北部24至34度、中部24至34度、南部23至32度、東部24至34度。今天海面風浪將逐漸減小，但岸邊活動、仍應注意安全。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明天至下周一中層「太平洋高壓脊」逐漸增強，各地恢復晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；但低層水氣多，大氣仍不穩定，午後易有對流發展，西半部有局部陣雨或雷雨；低層轉為東南風至偏南風，迎風面花、東及恒春半島偶有局部短暫雨發生。