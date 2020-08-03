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Google Pixel 4a將於9月10日在台上市 中階價格享旗艦功能體驗
受疫情影響發表計畫延宕許久的Google新款中階智慧型手機Pixel 4a，今晚終於正式亮相！除了擁有與Pixel 4同樣令人驚艷的相機功能之外，更可以透過「Feature Drops功能推送」讓手機持續擁有往後推出的最新功能。Pixel 4a將於9月10日在台上市，建議售價11,990元（6GB/128GB），即日起台灣消費者可在Google商店、台灣大哥大線上通路myfone購物與momo購物網站預購，10月中之後也能在台灣大哥大實體門市購買。
Pixel 4a由Google台灣團隊一手研發打造，5.81吋OLED加大螢幕採用全新挖孔式前置鏡頭設計，廣受用戶喜愛的相機功能，包括HDR+和雙重曝光控制、肖像模式、絕佳鏡頭、夜視、天文攝影功能，以及融合式影像穩定器，而「社交分享」功能，讓使用者在拍攝完成後，可以一鍵點選直接與好友分享相片。
Pixel 4a也搶先搭載的多個實用新功能，包含獨家「錄音工具」，可與Google文件直接連結，自動將對話保存並轉錄為文字，即時與他人分享內容，更可自動分類、標籤保存內容，更便利搜尋資料（轉錄與搜尋功能目前僅支援英文）；同時也內建「即時字幕」功能（目前僅支援英文），在語音和視訊通話中也能夠自動產生即時字幕，讓使用者在不方便開聲音時候也能與人通訊交流。另外還有提供安全檢查、緊急分享及災害示警等功能的「個人安全」應用程式，在遇到緊急狀況時可自動幫你求助。
凡購買Pixel 4a的使用者將可免費試用3個月的YouTube Premium和Google One會員方案。此外，Google同時也宣布將於今年秋季推出首度支援5G的Pixel 4a (5G)，以及Pixel 5新機，建議售價15,990元起。
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