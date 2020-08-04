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哈格比颱風快閃 南部小心強降雨
哈格比颱風昨傍晚增強為中颱，但也已遠離台灣，預計今天登陸中國大陸。但中央氣象局提醒，南部地區降雨會持續到今天，宜蘭蘇澳南澳也會有較大雨勢，中部以北地區今天上午雨勢可趨緩，但中午過後，須留意午後雷陣雨。
氣象局資深預報員謝佩芸說，哈格比昨白天通過東北部海域，北中南地區都有明顯降雨，但隨著颱風遠離，對台灣影響也會越來越小。
謝佩芸表示，昨北部雨勢劇烈主要是因為颱風外圍環流影響，雨勢較大在桃園大園、陽明山區，中部地區累積雨量集中在南投，南部地區昨天雨量值不如中北部，但今天隨著西南風增強，南部地區降雨會持續累積。
她說，颱風外圍環流雨帶對北部地區影響逐漸減小，南部地區外海仍有非常多水氣，因此今天整個南部地區降雨會持續，嘉義以南地區，會有比較明顯的短時強降雨，中部以北降雨會比較緩和，但宜蘭的蘇澳南澳地區，仍會有局部較大雨勢，會持續到今天白天，隨著風場西南風轉為偏南風，包括東南部、花蓮南側也會有降雨出現。
謝佩芸表示，今天午後須留意午後雷陣雨發展劇烈，特別是山區、北部地區，仍會有局部的短時大雨和豪雨，提醒民眾留意。
另外，昨台東離島蘭嶼、綠島往返台東與屏東之間，所有海上客輪航班全數取消。交通部航港局東部航務中心說，取消客輪航班合計四十航次，因正值暑假旅遊旺季，估計逾八千遊客行程受影響。
氣象局說，今明兩天台灣附近海域浪高會有二至四米，今天西南風增強，台灣西南部以及台灣海峽風浪也逐漸增大。航港局東部航務中心說，今天台東離島客輪是否恢復行駛，將視天候與海象決定。
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