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明天究竟哪裡會下雨？ 1張圖讓你一次看清楚

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
颱風哈格比今天影響台灣最劇烈，台北不時有間歇性大風大雨，民眾在大雨間移動。圖／林伯東
颱風哈格比今天影響台灣最劇烈，台北不時有間歇性大風大雨，民眾在大雨間移動。圖／林伯東

中颱哈格比逐漸遠離台灣，若路徑不變，中央氣象局預計在今晚11時30分解除海上颱風警報，但南部地區的風雨才正要開始，南台灣的民眾不可掉以輕心。

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團顯示，中颱哈格比逐漸遠離台灣，隨著哈格比颱風的北上，南海的低壓帶也跟著被往北拉，也就是民眾熟知的「颱風尾」。

因此特別提醒民眾，今晚到明天清晨這段期間，是南部、東南部降雨最劇烈的時刻；隨著時間越晚，陣雨的頻率和強度將會逐漸增加，而降雨的規模和範圍，將會是「平地」大於「山區」

尤其這幾天適逢大潮，沿海低窪地區要多留意積、淹水的狀況。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團提醒，明天受到低壓帶影響，「全台灣」都有午後雷陣雨的機會，特別是北部地區(尤其大台北都會區)，雷雨的範圍較廣、強度也較大，請慎防短時強降雨、強陣風及雷擊。

至於南部及東南部則是全天都容易有間歇性的陣雨或雷雨，一直要到明天入夜以後，降雨才會逐漸緩和。

截圖自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團。
截圖自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團。

哈格比颱風

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