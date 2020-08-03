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明天究竟哪裡會下雨？ 1張圖讓你一次看清楚
中颱哈格比逐漸遠離台灣，若路徑不變，中央氣象局預計在今晚11時30分解除海上颱風警報，但南部地區的風雨才正要開始，南台灣的民眾不可掉以輕心。
根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團顯示，中颱哈格比逐漸遠離台灣，隨著哈格比颱風的北上，南海的低壓帶也跟著被往北拉，也就是民眾熟知的「颱風尾」。
因此特別提醒民眾，今晚到明天清晨這段期間，是南部、東南部降雨最劇烈的時刻；隨著時間越晚，陣雨的頻率和強度將會逐漸增加，而降雨的規模和範圍，將會是「平地」大於「山區」
尤其這幾天適逢大潮，沿海低窪地區要多留意積、淹水的狀況。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團提醒，明天受到低壓帶影響，「全台灣」都有午後雷陣雨的機會，特別是北部地區(尤其大台北都會區)，雷雨的範圍較廣、強度也較大，請慎防短時強降雨、強陣風及雷擊。
至於南部及東南部則是全天都容易有間歇性的陣雨或雷雨，一直要到明天入夜以後，降雨才會逐漸緩和。
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