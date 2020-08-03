中颱哈格比預計晚間11:30解除海警 明南台灣花東嚴防大雨

中颱哈格比已通過距離台灣最近位置，今晚繼續朝北北西移動，離台灣越來越遠，對台灣影響也越來越小，中央氣象局表示，若未來路徑不變，預計在今晚11時30分解廚哈格比颱風海上颱風警報。

中央氣象局資深預報員謝佩芸表示，雖然哈格比颱風離台灣本島越來越遠，但今晚這段時間，哈格比颱風距離馬祖地區較近，今晚到明天清晨這段時間，風浪還會逐漸增強，預計明天清晨將登陸浙江沿海，各地天氣受到哈格比颱風，以及西南風帶來的水氣影響，天氣不穩定。

謝佩芸表示，今天降雨狀況，因颱風外圍環流影響，降雨最明顯處為桃園以北區域，統計到晚上八時，桃園大園有258毫米，台北陽明山區也有232毫米，中午前後，新北淡水台北北投，達到90毫米以上的時雨量，隨颱風逐漸移動，雨帶也北移到海面上，因此環流雨系，對陸地影響漸小。

她說，入夜後，中部以北的降雨會逐漸緩和，台灣南方有豐沛水氣，今晚到到明天，西南風的輸送，南台灣到花東地區，有一陣一陣降雨出現，嘉義以南地區，台東地區，今晚到明天都持續降雨，台南以南有局部大雨發生，宜蘭蘇澳南澳地區，今晚到明天清晨有局部較大雨勢。