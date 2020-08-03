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颱風哈格比增強為中颱 全台1死1傷
颱風哈格比增強為中颱，中央災害應變中心今晚指出，全國颱風災情共計174件，造成1死1傷，分為北市下八仙抽水站一名男職工不慎落水身亡，北市內湖區一名男騎士因樹倒自摔。
中央氣象局預測，今天深夜到明天清晨，將有機會解除颱風哈格比的海上颱風警報。中央災害應變中心晚間表示，目前仍維持三級開設，台北市、基隆市、台南市及高雄市也持續成立應變中心因應。
根據中央災害應變中心統計資料顯示，受到颱風哈格比影響，全國積淹水、路樹倒塌、道路災情等災情共計174件，共造成1死1傷。
其中，台北市北投區下八仙抽水站一名齊姓男職工不慎落水身亡；另外，台北市內湖區大湖山莊今天下午3時29分發生受傷意外，一名機車騎士因遇路樹倒塌而不慎自摔，送醫治療。
中央災害應變中心表示，全國有86處積淹水案件，目前都已退水。
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