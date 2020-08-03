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哈格比只擦邊球 深夜離境5日風雨漸緩

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
受颱風哈格比影響，台北市、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨出現，其他西半部地區則有局部性大雨。圖／歐新社
受颱風哈格比影響，台北市、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨出現，其他西半部地區則有局部性大雨。圖／歐新社

受季風低壓帶影響，4日全台有雨，5日風雨漸緩。中央氣象局表示，受低壓帶影響，４日全台各地會有局部陣雨或雷雨發生。氣象專家吳德榮說，4日早晨哈格比將登陸浙江、逐漸遠離台灣。天氣風險公司總經理彭啟明則預測，5日開始太平洋高壓再度西伸，各地風雨將會逐步緩和。

4日全台大雨、豪雨

中央氣象局指出，哈格比3日下午2時的中心位置在基隆的東北方約150公里的海面上，以每小時24公里速度，向西北轉北北西前進。台北市、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨出現，其他西半部地區則有局部性大雨。

中央氣象局預報顯示，4日受低壓帶影響，全台各地會有局部陣雨或雷雨，午後北部地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率。5日至8日全台各地多為多雲到晴，高溫炎熱，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

4日遠離登陸浙江

「4日早晨哈格比會登陸浙江、逐漸遠離台灣。」中央大氣系兼任副教授吳德榮說，季風低壓輸送至台灣附近的水氣仍多、大氣不穩定，全台各地會有局部陣雨或雷雨，並有局部豪雨發生的機率。3、4日海面風浪大，應避免海上及岸邊活動。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，3日下午過後哈格比逐漸遠離，西南季風也隨之北上，台南以南、台東的雨勢開始轉趨明顯，會持續到4日晚間西南季風減弱為止。他也表示，依照氣象局預報路徑，哈格比3日深夜脫離海上警報範圍，於4日凌晨登陸浙江一帶。

彭啟明預測，5日開始太平洋高壓再度西伸，各地風雨將會逐步緩和，轉為典型的夏季天氣型態，會有午後雷陣雨，延續到9日。

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氣象局 哈格比颱風 豪雨

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