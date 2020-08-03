哈格比增強為中颱！中部以北雨勢入夜趨緩南部嚴防大雨

今年第四號颱風哈格比颱風過去 3 小時強度明顯增強，由輕度颱風增強為中度颱風，暴風半徑略微增大，海氣條件未來仍有利颱風強度維持。其暴風半徑西半象限約 80 公里，東半象限約120 公里，平均半徑約為100公里。

中央氣象局表示，哈格比颱風已增強為中度颱風，中心目前在基隆北北東方海面，向北北西移動，其暴風圈已進入台灣北部海面並構成威脅。

氣象局表示，台灣東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生，今(3)日桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖有9至10級左右強陣風，前往海邊活動請注意安全。適逢大潮期間，台灣北部及東北部沿海低窪地區請慎防淹水。

根據統計，累積到目前為止，雨量桃園市大園250毫米，台北市小油坑220毫米。上午颱風外圍雨帶移入北部陸地，造成大台北及桃園等地有短時強降雨，新北市淡水及台北市北投皆出現 90 毫米以上時雨量。