無牙也能進食 台大樂齡飲食讓舌頭、牙齦壓碎食材

台灣高齡社會來臨，據衛福部統計，2018年3月底台灣老年人口比例超過14％，正式成為「高齡社會」。許多年長者因牙口功能退化，咀嚼吞嚥困難造成營養不良，台大北護分院參考日本經驗，自行研發「樂齡好食CGT」，讓即便是無牙的長者，也能利用舌頭、牙齦壓碎食材，在享用美食的同時也能補充營養。

台大北護分院運用院內營養室空間，改建成立「西門食尚」暨老年營養研發中心，今舉行揭牌儀式，中心內設有物性測試儀等儀器，可分析得知食物硬度、附著性及凝聚性等。

台大北護分院院長黃國晉表示，院內在醫療照護的過程中，發現高齡者「不是不想吃，而是吃不下」，因生理老化衍生進食能力衰退，咀嚼、吞嚥功能出現障礙，使必須的蛋白質與維生素等營養素攝取減少；營養團隊曾遠赴日本參訪相關長照等機構與進食建議後，發現高齡者竟能用湯匙吃牛排，讓團隊相當驚訝，進而研發適合高齡者食用之「樂齡好食CGT」飲食。

他說，此3個英文字分別代表Chew（輕鬆咀嚼）、Gum（牙齦磨碎）以及Tongue（用舌頭壓碎）。CGT飲食以六大類食物為主，但建議選擇質地較軟的食材，如絲瓜、魚肉等相對適合老人家，並可透過清蒸、燉煮的方式，保持濕滑口感好入口。透過此研發，讓口牙功能不好的長者，在家中用餐也能有不同的選擇。