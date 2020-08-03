聽新聞
test
0:00 / 0:00
無牙也能進食 台大樂齡飲食讓舌頭、牙齦壓碎食材
台灣高齡社會來臨，據衛福部統計，2018年3月底台灣老年人口比例超過14％，正式成為「高齡社會」。許多年長者因牙口功能退化，咀嚼吞嚥困難造成營養不良，台大北護分院參考日本經驗，自行研發「樂齡好食CGT」，讓即便是無牙的長者，也能利用舌頭、牙齦壓碎食材，在享用美食的同時也能補充營養。
台大北護分院運用院內營養室空間，改建成立「西門食尚」暨老年營養研發中心，今舉行揭牌儀式，中心內設有物性測試儀等儀器，可分析得知食物硬度、附著性及凝聚性等。
台大北護分院院長黃國晉表示，院內在醫療照護的過程中，發現高齡者「不是不想吃，而是吃不下」，因生理老化衍生進食能力衰退，咀嚼、吞嚥功能出現障礙，使必須的蛋白質與維生素等營養素攝取減少；營養團隊曾遠赴日本參訪相關長照等機構與進食建議後，發現高齡者竟能用湯匙吃牛排，讓團隊相當驚訝，進而研發適合高齡者食用之「樂齡好食CGT」飲食。
他說，此3個英文字分別代表Chew（輕鬆咀嚼）、Gum（牙齦磨碎）以及Tongue（用舌頭壓碎）。CGT飲食以六大類食物為主，但建議選擇質地較軟的食材，如絲瓜、魚肉等相對適合老人家，並可透過清蒸、燉煮的方式，保持濕滑口感好入口。透過此研發，讓口牙功能不好的長者，在家中用餐也能有不同的選擇。
黃國晉說，目前該中心服務對象先以院內長照之家、住院患者為主，也與北市社會局合作，提供萬華區在地獨居老人的送餐服務；未來也會拍攝高齡飲食營養影片，供民眾參考自行製作高齡飲食，及配合長照2.0推行「共餐計畫」，將獨居長者聚在一起吃飯，提高進食欲望。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言