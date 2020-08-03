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迎接赤柯山金針花 台鐵郵輪式列車5日起9:00開放訂票

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
為振興農村經濟，農委會水土保持局花蓮分局特別與台鐵局合作加開「水保帶您趣-赤科山𨑨迌」郵輪式列車，8月5日上午9時開放訂票。圖／台鐵局提供
為振興農村經濟，農委會水土保持局花蓮分局特別與台鐵局合作加開「水保帶您趣-赤科山𨑨迌」郵輪式列車，8月5日上午9時開放訂票。圖／台鐵局提供

為振興農村經濟，農委會水土保持局花蓮分局特別與台鐵局合作加開「水保帶您趣-赤科山𨑨迌」郵輪式列車，8月5日上午9時開放訂票。

赤科山位於玉里鎮花東海岸山脈西側，海拔800至1200公尺，有「東方小瑞士」之稱號。本次行程特色讓您倘佯於金針花海之中，探訪千噸石龜、閩南式烏心石木造之汪家古厝，俯瞰花東縱谷。

台鐵局表示，金針花素有忘憂草之稱，搭乘台鐵郵輪列車來到遠離都市塵囂的赤科山，透過採金針的農事體驗，讓民眾更瞭解金針花「花開花落」的故事。

台鐵局表示，著名的「赤科三景」千噸石龜，形似超大型烏龜的火山集塊岩，位於金針園內，周旁圍繞的小徑，渾然天成的景緻是赤科山獨有，造訪赤科山絕對不能錯過的拍攝美景。三巨石，相較於前面的千噸石龜，三巨石錯落在黃金花海的斜坡上，宛如一幅圖畫。汪家古厝，擁有50多年歷史的汪家古厝，少了現代化的建築外觀，保有閩式三合院的設計，由於山區瓦片取得不易，屋頂改用茅油氈紙代替，茅油氈紙屋頂也變成曬金針的場地。

台鐵局表示，行程包括台北到玉里來回車資、玉里站至赤科山來回交通接駁、於花海中享用在地特色金針佳餚(合菜)、全程導覽解說、農事體驗、回程由玉溪農會提供「玉穗禮盒」特色便當，每位旅客憑票免費加贈赤科山導覽手帕地圖。有興趣的旅客把握機會，可一同徜徉金針花海、農村風情及花東縱谷無敵美景。

相關行程與訂票資訊請逕洽台鐵局郵輪式列車網頁：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH11/query

為振興農村經濟，農委會水土保持局花蓮分局特別與台鐵局合作加開「水保帶您趣-赤科山𨑨迌」郵輪式列車，8月5日上午9時開放訂票。圖／台鐵局提供
為振興農村經濟，農委會水土保持局花蓮分局特別與台鐵局合作加開「水保帶您趣-赤科山𨑨迌」郵輪式列車，8月5日上午9時開放訂票。圖／台鐵局提供
為振興農村經濟，農委會水土保持局花蓮分局特別與台鐵局合作加開「水保帶您趣-赤科山𨑨迌」郵輪式列車，8月5日上午9時開放訂票。圖／台鐵局提供
為振興農村經濟，農委會水土保持局花蓮分局特別與台鐵局合作加開「水保帶您趣-赤科山𨑨迌」郵輪式列車，8月5日上午9時開放訂票。圖／台鐵局提供

台鐵 列車

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