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vivo「微雲台影像系統」首在台亮相 手再抖都不怕

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
vivo「微雲台影像系統」，將體積龐大的雲台，微縮成僅有363平方毫米大小、4.5毫米厚的超迷你大小。記者黃筱晴／攝影
vivo「微雲台影像系統」，將體積龐大的雲台，微縮成僅有363平方毫米大小、4.5毫米厚的超迷你大小。記者黃筱晴／攝影

影音拍攝、分享成為熱門趨勢，不管是專業YouTuber還是一般消費者，手持拍攝的機會都越來越多，也讓手機防手震功能顯得越來越重要。vivo於2020年2月首度發布「微雲台影像系統」，將以往體積龐大，通常只用於專業攝影器材上的「雲台」，微縮成僅有363平方毫米大小、4.5毫米厚的微雲台，並將其塞進輕薄的手機機身鏡頭中，帶來強大防手震且無損畫質的絕佳效果。

目前市面上主流的手機防震方式，大多為OIS光學防手震與EIS電子防手震，但受到技術限制，可能會出現邊緣模糊，或是犧牲影像解析度的狀況。vivo工程師經過半年以上嘗試，採用了創新堆疊方案，將異形結構磁動框架、雙S型FPC排線，搭配雙滾珠懸架結構，利用機械運動補償原理，達到正負3度全畫面的立體防震效果，透過全鏡頭模組轉動的方式，防震角度可達傳統OIS光學防手震的3倍，且不會出現邊緣模糊的情況，運用在手持拍攝夜景或是運動場景時特別有感。

vivo目前已在中國發表搭載「微雲台影像系統」的X50 Pro系列，在台上市計劃與時程仍在規劃中。

傳統OIS光學防手震功能，容易出現邊緣模糊的狀況，微雲台影像系統可大幅提升畫面穩定清晰度。記者黃筱晴／攝影
傳統OIS光學防手震功能，容易出現邊緣模糊的狀況，微雲台影像系統可大幅提升畫面穩定清晰度。記者黃筱晴／攝影
vivo「微雲台影像系統」將率先運用在旗艦機種上，微雲台主鏡頭搭配其他望遠、廣角鏡頭達到完整拍攝體驗。記者黃筱晴／攝影
vivo「微雲台影像系統」將率先運用在旗艦機種上，微雲台主鏡頭搭配其他望遠、廣角鏡頭達到完整拍攝體驗。記者黃筱晴／攝影

攝影

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