vivo「微雲台影像系統」首在台亮相 手再抖都不怕

影音拍攝、分享成為熱門趨勢，不管是專業YouTuber還是一般消費者，手持拍攝的機會都越來越多，也讓手機防手震功能顯得越來越重要。vivo於2020年2月首度發布「微雲台影像系統」，將以往體積龐大，通常只用於專業攝影器材上的「雲台」，微縮成僅有363平方毫米大小、4.5毫米厚的微雲台，並將其塞進輕薄的手機機身鏡頭中，帶來強大防手震且無損畫質的絕佳效果。

目前市面上主流的手機防震方式，大多為OIS光學防手震與EIS電子防手震，但受到技術限制，可能會出現邊緣模糊，或是犧牲影像解析度的狀況。vivo工程師經過半年以上嘗試，採用了創新堆疊方案，將異形結構磁動框架、雙S型FPC排線，搭配雙滾珠懸架結構，利用機械運動補償原理，達到正負3度全畫面的立體防震效果，透過全鏡頭模組轉動的方式，防震角度可達傳統OIS光學防手震的3倍，且不會出現邊緣模糊的情況，運用在手持拍攝夜景或是運動場景時特別有感。